الوحدة والوصل يرفضان الهدايا في سيناريو مكرر

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أوفت قمة الوحدة والوصل في ختام الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين بوعودها بعدما شهدت 6 أهداف وانتهت بالتعادل 3-3 في سيناريو مكرر ومشابه لمباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بالتعادل 2-2 وبالطريقة ذاتها عندما نجح الوحدة في إحراز هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. ورفض الفريقان هدية المنافسين بعد تعادل شباب الأهلي والشارقة في الجولة ذاتها، إذ كان الوحدة في حالة فوزه سيعود إلى الصدارة بالتساوي مع شباب الأهلي، فيما كان الوصل قريباً من الصعود للوصافة إذا ما حافظ على تقدمه في الشوط الثاني، ليستمر الوضع كما هو عليه في جدول ترتيب المسابقة.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في شوطي اللقاء بعدما تفوق «العنابي» في الشوط الأول ولكنه لم يستغل أفضليته وأهدر فرصاً عدة لحسم المباراة، بينما نجح الوصل في العودة في الشوط الثاني مستغلاً انخفاض أداء الوحدة وسجل 3 أهداف قبل أن ينجح تيغالي في تسجيل التعادل من ركلة جزاء.

وأكدت المباراة التكافؤ الكبير ما بين «العنابي» و«الإمبراطور» في دوري المحترفين، حيث الفارق فوز واحد فقط لمصلحة الوحدة، أما المفارقة أن الفريقين لم يتمكن أي منهما في الفوز على ملعب الآخر منذ سنوات، حيث كان آخر فوز للوصل على ملعب الوحدة في عام 2016، بينما كان آخر فوز للوحدة على ملعب الوصل في عام 2012.

حزن

وأعرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل عن حزنه لعدم تحقيق فريقه الفوز، قائلاً: بالتأكيد تقييمي إيجابي ونقطة مهمة ضد فريق قوي على ملعبه رغم أننا كنا نبحث عن الفوز، بعدما لعبنا أمام واحد من أفضل فرق الدوري. بالمقابل، اعتبر الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة أن فريقه فرط في فوز كان في متناول يديه، معرباً عن استيائه وحزنه بسبب ضياع مجهود لاعبيه الكبير خلال المباراة.

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