يارمولينكو يسترد ثقة «العيناوية»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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استرد الأوكراني اندري يارمولينكو، بعضاً من ثقة جماهير العين، بعد ظهوره المتميز وتسجيله هدفين من 5 أهداف أحرزها العين في شباك ضيفه عجمان في المباراة التي جرت بينهما باستاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، وحسمها الفريق لمصلحته ليصل برصيده إلى 25 نقطة.

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وشارك اللاعب مدة 45 دقيقة أمام عجمان، قبل أن يستبدله المدرب بكايو كانيدو، وسجل فيها هدفين، وصنع فرصة، ونال تقييماً تجاوز 9 درجات من 10 إذ كان فعالاً على الجهة اليمنى من ناحية دقة التسديد والمراوغات الناجحة، والمواجهات الأرضية والالتحامات الهوائية، وربما كان سبب استبداله في نهاية الشوط الأول حصوله على بطاقة صفراء وخشية المدرب من طرده.

علامات استفهام

وتعاقد العين مع يارمولينكو «33 عاماً» في يوليو الماضي، ولكنه لم يقنع «العيناوية» في الفترة الماضية وأثار علامات استفهام كبيرة وظل مثار غضب الجماهير الفريق البنفسجي بسبب تواضع مستواه برغم السمعة الحسنة التي سبقته، ووصل الأمر لدرجة المطالبة باستبداله في فترة الميركاتو الشتوي الحالية، ورحبت جماهير العين بتقارير متداولة عن انتقاله إلى أندية خارج الإمارات.

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وبتسجيله هدفين في شباك عجمان، صعد يارمولينكو الجناح الأوكراني إلى المركز الثاني في قائمة هدافي العين هذا الموسم برصيد 7 أهداف، ومنذ قدومه للفريق البنفسجي شارك اللاعب في 16 مباراة بدقائق لعب 1146 دقيقة منها 14 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين استبدل فيها 10 مرات ودخل بديلاً مرتين، ومباراتان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، استبدل فيهما مرتين، وحصل على بطاقتين صفراوين.

تحديات

وفي حال استمر اللاعب مع الفريق فسيواجه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة لتأكيد جدارته بارتداء الشعار البنفسجي، وخصوصاً أن العين يقاتل في جبهات عدة فبالإضافة للدفاع عن لقب الدوري، فهو ينافس أيضاً على بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب التحدي القاري الكبير بدوري أبطال آسيا.

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