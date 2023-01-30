الظنحاني: الأخطاء التحكيمية تتكرر مع «النواخذة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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وجهت شركة كرة القدم بنادي دبا الفجيرة انتقادات لحكم مباراة دبا والجزيرة والتي انتهت بفوز الجزيرة بهدف علي مبخوت من ركلة جزاء، وطالب عبدالله أحمد الظنحاني المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة لجنة الحكام باتحاد الكرة بضرورة مراجعة شريط المباراة والتوقف عند ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه، مشيراً إلى أن اللجنة تعين على الدوام حكاماً مبتدئين لمباريات «النواخذة» وحدث ذلك في مباراة الفريق مع الشارقة، والتي شهدت طرد لاعب الفريق منصور محمد دون وجه حق، وأثبتت الإعادة عكس ذلك لتصحح لجنة الانضباط خطأ الحكم، وتلغي البطاقة الحمراء، ولكن بعد فوات الأوان، خصوصاً وأن الشارقة استغل حالة الطرد وفاز على دبا، وتكرر المشهد أول من أمس بركلة جزاء لا وجود لها لتضيع جهود النادي هباءً بمثل هذه القرارات التحكيمية.ولفت الظنحاني إلى أن شركة كرة القدم تناقش أسباب الهزيمة خصوصاً وأن أداء الفريق يتطور ولكن دائماً ما تأتي قرارات الحكام لتهدم هذا العمل وتعيده إلى المربع الأول.

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