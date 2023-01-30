الجولة 14 تضاعف أزمة الظفرة وتصعب مهمته

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ضاعفت نتائج الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، من أزمة الظفرة في جدول ترتيب المنافسة، والذي يحتل فيه المركز الثالث عشر «قبل الأخير»، برصيد 7 نقاط، وأصبحت مهمته أكثر صعوبة في التقدم نحو مركز الأمان، لتفادي شبح الهبوط الذي يطارده بقوة. وشهدت الجولة خسارة الظفرة أمام النصر، الذي يعتبر منافسه المباشر على البقاء، حيث زاد الفوز فارق النقاط إلى 4 لمصلحة العميد، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، وبذلك يكون الظفرة في حاجة إلى الفوز في مباراتين، مع خسارة النصر في مثلهما، للتقدم في جدول الترتيب، خاصة أن نتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، لمصلحة منافسه أيضاً، ما يؤكد أنه خسر أهم وأغلى 3 نقاط في الجولة.

نتيجة

كما شهدت الجولة تعادل البطائح صاحب المركز الحادي عشر أمام اتحاد كلباء، في نتيجة تعتبر صادمة أيضاً للظفرة، رفع بها الراقي رصيده إلى 14 نقطة، أي ضعف عدد نقاط فارس الظفرة، ليكون الأخير في حاجة إلى الفوز في الثلاث جولات المقبلة، مع خسارة البطائح أو تعادله في مباراة واحدة، حتى يتمكن من التقدم عليه. ويؤكد فارق النقاط الذي يفصل الظفرة عن أقرب منافسيه، أن وضعه أصبح أكثر تعقيداً، خاصة أنه يلتقي في الجولة 15 بضيفه العين، في مهمة يحتاج فيها إلى الكثير من الجهد والتوفيق، حتى يتمكن من الخروج بالنقاط الثلاث، في ظل رغبة «الزعيم» صاحب المركز السادس، الواضحة في التقدم نحو الصدارة، ما يجعله أكثر أصراراً على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وعلى الرغم من الموقف المتأزم للظفرة، لكن الصربي ألكسندر فيلسوفينتش، لم يفقد ثقته في لاعبيه، رافضاً الاستسلام، معترفاً في ذات الوقت بصعوبة المهمة، وقال: صحيح أننا متأخرون في الترتيب، وخسرنا الكثير من النقاط، لكننا لن نستسلم، وسنواصل العمل بقوة في الجولات المقبلة.

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