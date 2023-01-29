راشد بن حميد ورئيس الاتحاد الكوري يبحثان سبل التعاون المشترك

المصدر: وام

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بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مع شونج مونج جون رئيس اتحاد كوريا لكرة القدم سبل التعاون المشترك بين الاتحادين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن حميد رئيس الاتحاد الكوري والوفد المرافق له اليوم الأحد، بحضور محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

وناقش الطرفان عدداً من المواضيع المتعلقة بكرة القدم في قارة آسيا من مسابقات وبطولات تتعلق بالأندية والمنتخبات الوطنية والحكام وتطوير الكوادر الفنية والإدارية وغيرها، إلى جانب بحث تعزيز سُبل التعاون المشترك بين الاتحادين.

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