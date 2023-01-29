دوري أدنوك للمحترفين يفتتح الدور الثاني بـ21 هدفا و6 ركلات جزاء

المصدر: وام

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بتعادل سلبي بين الشارقة وشباب الأهلي وآخر مثير وحافل بالأهداف (3-3) بين الوحدة والوصل، ظل سباق الصدارة مشتعلا، ولم تسفر الجولة الـ14 من بطولة دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين عن أي تغيير في ترتيب فرق المقدمة.

ومع إسدال الستار على فعاليات هذه الجولة، التي تأتي في بداية الدور الثاني للمسابقة، حافظ شباب الأهلي على الصدارة برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام الشارقة، كما ظل الوحدة ثالثا برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة أيضا أمام الوصل.

وعلى مستوى المراكز الأخيرة بجدول المسابقة، كان النصر هو الوحيد من بين الفرق صاحبة المراكز الخمسة الأخيرة، الذي حقق الفوز في هذه الجولة ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما تعادل البطائح، وخسر كل من خورفكان والظفرة ودبا.

وكانت الأهداف من ركلات الجزاء أحد سمات هذه الجولة بعد احتساب 6 ركلات، تم تسجيل 5 منها وأهدرت واحدة، سددها وليد أزارو لاعب عجمان.

وشهدت الجولة تسجيل 21 هدفا، وحظيت مباراتا العين مع عجمان (5-1) والوحدة مع الوصل (3-3) بالعدد الأكبر من هذه الأهداف، فيما انتهت مباراة الشارقة وشباب الأهلي بالتعادل سلبيا.

وأخفقت 5 أندية في تحقيق الفوز على ملعبها؛ حيث خسر خورفكان أمام بني ياس1-2، وتعادل الشارقة مع شباب الأهلي سلبيا، وخسر دبا أمام الجزيرة 0-1، وتعادل البطائح مع اتحاد كلباء 2-2، والوحدة مع الوصل 3-3.

وحافظت 4 فرق على شباكها نظيفة؛ وهي الشارقة وشباب الأهلي والنصر والجزيرة.

وبفوزه على الظفرة، استعاد النصر ذاكرة الانتصارات الغائبة من الجولة الثانية للمسابقة؛ حيث كان آخر فوز له بالمسابقة على فريق عجمان في سبتمبر الماضي.

كما عاد بندر الأحبابي لاعب العين للتسجيل بعد غياب استمر 2785 دقيقة وذلك منذ هدفه في مرمى النصر خلال أبريل 2021.

وتواصل صراع الهدافين بين لابا كودجو لاعب العين وعلي مبخوت لاعب الجزيرة، بعدما وصل رصيد لابا إلى 16 هدفا، بتسجيل ثنائية في مرمى عجمان وهي الثنائية العاشرة له في مسيرته بدوري المحترفين، كما ارتفع رصيد مبخوت إلى 15 هدفا بعد هدفه في مرمى دبا.

ويحتل فابيو ليما لاعب الوصل المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 12 هدفا، ويليه جواو بيدرو لاعب الوحدة (11 هدفا)، وأندري يارمولينكو لاعب العين (7 أهداف) بعد ثنائيته في مرمى عجمان.

وعلى مستوى صناعة الأهداف، ظل سفيان رحيمي لاعب العين في الصدارة بـ10 أهداف، ويليه راشد محمد عمر لاعب النصر، وإسماعيل مطر لاعب الوحدة، ومحمد فراس لاعب عجمان، وعلي صالح لاعب الوصل؛ حيث صنع كل منهم 5 أهداف.

وخلال هذه الجولة، أشهر قضاة الملاعب 31 بطاقة صفراء، واثنتين حمراء كانتا للاعبين جواو فيكتور (بني ياس)، وعبد العزيز حمد (اتحاد كلباء).

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