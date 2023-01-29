أرقام مثيرة بنهاية الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: البيان

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أسدل الستار على فعاليات الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سجلت العديد من الأرقام في تاريخ المسابقة.

ورفعت تلك الجولة شعار الأرض ضد أصحابها، حيث فشلت 5 أندية في استغلال عامل الأرض لتحقيق الانتصار، وسجلت الجولة 4 انتصارات، و٣ تعادلات، منها تعادل سلبي وحيد.

وشهدت الجولة تسجيل 21 هدفا، وحقق العين أكبر انتصارات الأسبوع 14 من دورينا، بعدما فاز على ضيفه عجمان بنتيجة 5/١، بينما كانت مباراة الوحدة والوصل الأعلى من حيث معدل الأهداف بين فريقين، بعدما انتهت بالتعادل 3 / 3.

وسجلت تلك الجولة انتصار بني ياس على مضيفه خورفكان بهدفين لهدف، بينما فاز النصر على الظفرة بهدف، وتعادل الشارقة مع شباب الأهلي بدون أهداف، وفاز الجزيرة على دبا بهدف، وتعادل البطائح مع اتحاد كلباء بنتيجة 2 / 2.

وحافظ شباب الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة عن الشارقة الوصيف، ونقطتين عن الوحدة الثالث، بينما يأتي الوصل في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن الجزيرة الخامس، ويقبع دبا في المركز الأخير، برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الظفرة صاحب المركز 13.

وسجلت الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، العديد من الأرقام للأندية واللاعبين، وفقا لاحصائيات رابطة المحترفين، وجاءت أبرزها كالآتي..

* 6 أهداف ساهم بها جاستون سواريز في مرمى خورفكان بدوري المحترفين (4 أهداف وتمريرتان حاسمتان) أكثر من مساهماته أمام أي فريق آخر.

* فابيو آبرو أول لاعب أنجولي يسجّل في تاريخ دوري المحترفين

* بندر الأحبابي يسجّل في دوري المحترفين بعد صيام استمر لـ2785 دقيقة منذ هدفه في مرمى النصر في أبريل 2021.

* شهدت تلك الجولة تسجيل لابا كودجا عاشر ثنائية خلال مسيرته في دوري المحترفين.

* اهتزت شباك عجمان بـ5 أهداف في هذه المباراة، وهو مقدار ما استقبلته في 5 مباريات مُجتمعة قبل ذلك في دوري أدنوك للمحترفين.

* 8 أهداف ساهم بها عادل تاعرابت في آخر 7 مباريات بكافة المسابقات مع النصر (بتسجيله لـ 5 أهداف وصناعة 3) + التسبب بهدف عكسي في الجولة الماضية أمام الشارقة.

* اتحاد كلباء أكثر من سجّل من ضربات حرة مباشرة منذ استئناف الدوري بعد كأس العالم (مرتين).

* 8 من أهداف علي مبخوت الـ15 في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم سجّلها من علامة الجزاء.

* جواو بيدرو يسجّل الهدف الـ70 للاعبين البرتغاليين في تاريخ دوري المحترفين.

* سجّل اللاعبون الأجانب آخر 12 هدفاً للوحدة في مرمى الوصل بدوري المحترفين.

* 182 هدفاً ساهم بها فابيو ليما خلال 181 مباراة له بدوري المحترفين (141 هدفاً و 41 تمريرة حاسمة).

* 118 ثانية هو الفارق بين هدفي فابيو ليما وتشانكلاي في مرمى الوحدة.

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