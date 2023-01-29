6 أهداف ونقطة في قمة «العنابي» و«الإمبراطور»

المصدر: متابعة: محمد فضل، محمد صادق، علي الظاهري

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3 - 3، مباراة قمة الوحدة والوصل باستاد آل نهيان، في ختام الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، وفرط «العنابي» في فرصة الوصول للصدارة، والتساوي مع شباب الأهلي، مكتفياً بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين عن «فرسان دبي» المتصدر، ونقطة عن الشارقة الوصيف، فيما قفز الوصل إلى المركز الرابع بالنقطة 26.

حفلت المباراة بالإثارة والأهداف، وشهدت تقلبات عدة، إذ نجح الوحدة في السيطرة على الشوط الأول، بينما تمكن الوصل من العودة في الشوط الثاني، وقدم أداء جيداً، وكاد يخطف النقاط الثلاث.

وأنهى «العنابي» الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه المقيم الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي، في الدقيقة التاسعة، وتعادل الوصل بهدف فابيو ليما في الدقيقة 50.

ونجح جواو بيدرو في التقدم من جديد للوحدة في الدقيقة 63، بهدف من صناعة البديل تيغالي، ولكنه لم يهنأ بالتقدم، إذ عاد ليما لإدراك التعادل للوصل في الدقيقة 81، مسجلاً هدف الفريق الثاني.

وارتفعت الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما تمكن توماس شانكلاي من تسجيل الهدف الثالث للوصل، بقذيفة مدوية في الدقيقة 83، وسط ذهول جماهير «العنابي» في المدرجات، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة، بعد لمس مدافع «الإمبراطور»، سفيان بوفتيني، الكرة، وأحرز تيغالي هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 93.

فوز الجزيرة

وقاد علي مبخوت فريق الجزيرة لفوز صعب ومهم خارج ملعبه، على دبا الفجيرة، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 72، ولجأ الحكم يوسف الجسمي إلى تقنية الفيديو «VAR»، للتأكد من الركلة، فيما احتج عليها لاعبو دبا، والجهاز الفني للفريق لفترة، والهدف هو السادس عشر لمبخوت في الدوري.

وبهذه النتيجة رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 26 نقطة، فيما استمر «النواخذة» في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

تعادل مثير

وتعادل البطائح واتحاد كلباء 2 - 2 باستاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة مثيرة، ووصل «الراقي» إلى 14 نقطة، و«النمور» إلى النقطة 21 .

تقدم كلباء بهدف دانيل بيسا في الدقيقة 33، وعزز تقدمه في الدقيقة 55، عبر كرة متقنة من الكساندرو سيسالدو من ركلة حرة مباشرة، ونجح البطائح في التعادل بركلتي جزاء في الدقيقتين 84 و93، عن طريق جواو بيدرو ولورنسي، واحتسب الحكم الركلة الأولى، بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR»، والثانية بعد قيام عبد العزيز حمد لاعب كلباء، بعرقلة لورنسي، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب كلباء، بعد العودة إلى «VAR».

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