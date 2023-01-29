تاعرابت منقذ النصر بأهداف مؤثرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يدين النصر بفوزه على الظفرة في المباراة التي جمعتهما أول من أمس ضمن منافسات الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين إلى اللاعب المغربي عادل تاعرابت صاحب الهدف الوحيد في اللقاء، والذي أعاد «العميد» إلى سكة الانتصارات بعد 11 جولة متتالية لم يذق فيها طعم الفوز. ونجح تاعرابت في انتزاع النجومية بجدارة ولقب « منقذ النصر» بأهداف مؤثرة ،أصبح الهداف الجديد للنصر في المباريات الأخيرة بتسجيله في آخر 3 جولات بالدوري، إذ سجل أحد هدفي النصر في شباك البطائح (2-2) في الجولة 12، ثم سجل هدف «العميد » في مباراة الشارقة (1-1) في الجولة 13 قبل أن يواصل التألق ويخطف هدفاً ثميناً أمام الظفرة في الجولة الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في مختلف المسابقات.

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وشارك تاعرابت في 16 مباراة في المسابقات الثلاث (كأس الرابطة، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري المحترفين) منذ انضمامه للنصر في سبتمبر الماضي بديلاً للبرازيلي جاجا، ومنها 11 مباراة في الدوري لعب فيها 389 تمريرة منها 309 تمريرات صحيحة و15 تمريرة مؤثرة.

وتطور أداء النجم المغربي بشكل تصاعدي مع الفريق وأصبح قلبه النابض وإحدى أبرز الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب الكرواتي غوران توميتش.

تأقلم

وأكد تاعرابت أن نجاحه في المباريات الأخيرة يعود إلى تأقلمه مع الفريق بعدما واجه العديد من الصعاب في البداية بسبب عامل الطقس وخاصة أن النصر يعد أول محطة احترافية له بعد سنوات طويلة قضاها في أوروبا، مشيراً إلى أن العميد خرج بفوز مستحق أمام الظفرة لأنه كان الطرف الأفضل في المباراة، وقال: الفوز يعطينا ثقة أكثر وعزيمة أكبر على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.وأوضح تاعرابت أن النصر طوى صفحة الدور الأول ودخل المرحلة الثانية بطموحات كبيرة، معرباً عن تفاؤله بتحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة.

خبرة

ويملك تاعرابت خبرة احترافية واسعة في كرة القدم الأوروبية، حيث لعب للعديد من الأندية في القارة العجوز مثل نادي لانس الفرنسي في موسم 2006 - 2007 ثم مع نادي فولهام الإنجليزي الذي لعب له من 2007 وحتى 2010 ونادي كوينز بارك رينجرز من 2010 وحتى 2015.

وانتقل تاعرابت إلى نادي بنفيكا البرتغالي في 2015، ثم لعب على سبيل الإعارة لنادي جنوى الإيطالي موسم 2017 - 2018 ، وعاد إلى الفريق البرتغالي وأسهم في تتويجه بالدوري المحلي موسم 2018 - 2019 ، وكأس السوبر البرتغالي 2019 ولعب تاعرابت 129 مباراة مع بنفيكا.

وخاض تاعرابت تجربة مع نادي ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من رينجرز في 2014 قبل أن يعزز صفوف نادي بنفيكا في 2015 حتى مغادرته رسمياً إلى النصر في سبتمبر الماضي.وبعيداً عن الدور الكبير الذي أصبح يقوم به اللاعب المغربي في الفريق، أكد المدرب الكرواتي غوران توميتش أن النقاط الأربع التي حققها النصر في الجولتين الأخيرتين أعادته إلى المسار الصحيح، مشيراً إلى أن الفريق مر بضغوط كبيرة وأنه راضٍ على الأداء الذي قدمه لاعبوه أمام الشارقة ثم الظفرة.

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