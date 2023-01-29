يوسف البطران: جماهير «الصقور» رقم صعب

المصدر: متابعة - محمد فضل

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وجه يوسف البطران رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم رسالة شكر إلى جماهير «الصقور» الوفية، مشيراً إلى أن حضور الجماهير مباراة العروبة بدوري الدرجة الأولى رغم هطول أمطار غزيرة، ووسط موجة برد عادية أثلج الصدور ومنح اللاعبين حافزاً من أجل الفوز. وقال: جماهير النادي تمثل اللاعب الرقم 1، وهي رقم صعب وسر التفوق، وتبث الثقة في اللاعبين وتمنحهم معنويات عالية، لتقديم أداء متميز ونتائج جيدة.

وأشاد البطران بجهود الجهاز الفني، والأداء القوي لجميع اللاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز، وشعورهم بالمسؤولية تجاه ناديهم وجماهيرهم.

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