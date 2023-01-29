شباب الأهلي والشارقة.. تحفظ خططي وتعادل خاسر

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

ساهم التحفظ الذي انتهجه كل من أولاريو كوزمين وليوناردو جارديم مدربي الشارقة وشباب الأهلي في نتيجة التعادل السلبي بمباراة الفريقين بالجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، كما انعكس سلباً على المستوى الفني وعنصر الإثارة في مباراة لا تناسب صاحبي المركزين الأول والثاني في جدول الترتيب. وتجسد تحفظ المدربين في التكتيك الذي غابت عنه النزعة الهجومية معظم فترات المباراة، حيث لم تتوفر فرصة حقيقية على مدار الشوطين، وكان الحرص على عدم اهتزاز المرمى أكثر من السعي إلى التسجيل.

تبريرات

وحاول كل مدرب بعد المباراة الدفاع عن الطريقة التي لعب بها، وجاءت تصريحاتهما أكثر حرارة من مستوى المباراة، وتباينت تبريرات المدربين للنتيجة السلبية، ففي الوقت الذي أشار فيه مدرب الشارقة كوزمين إلى الغيابات وتساءل عن السبب الذي يجعل الناس يتحدثون عن غيابات شباب الأهلي ولا يذكرون الغيابات في فريقه، قال جارديم مدرب شباب الأهلي إن فريقه يمتلك 24 لاعباً وجميعهم لديهم الطموح للفوز وخوض المباريات، وقادرون على تنفيذ خطط الجهاز الفني.

تقارب

وقال كوزمين إن النتيجة التي انتهت إليها المباراة لا ترضيه طالما الشارقة لم يحقق الفوز، وأضاف: كانت مباراة تنافسية، واللاعبون بذلوا مجهوداً جيداً وحالة الطقس مع أرضية الملعب أثرت على أداء لاعبي الفريقين، حاولنا تحقيق الفوز ولكن لم يكن لدينا القوة الهجومية، المباراة كانت قليلة الفرص ومتوازنة والتعادل إيجابي وعادل، الغيابات في الفريق أثرت على القوة الهجومية وحصلنا على فرص أهدرناها ويجب ألا ننسى أننا واجهنا فريقاً قوياً وجيداً، ودوري هذا الموسم قوي والمنافسة صعبة من خلال تقارب المستويات والمراكز.

توازن

بالمقابل، قال جارديم مدرب شباب الأهلي: المباراة متوازنة بين فريقين كبيرين ومنظمين والنتيجة إيجابية وعادلة عطفاً على المردود الفني للفريقين والكل يعرف أن الشارقة فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين وأحد المرشحين للبطولة، المباراة كانت قليلة الفرص واشتملت على 3 فرص لنا وفرصتين للشارقة.

و قال ماجد ناصر حارس شباب الأهلي: شباب الأهلي يستحق الإشادة، فالتعادل يعد مكسباً في ظل الغيابات الكثيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز