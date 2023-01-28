في مباراة شهدت 6 أهداف.. التعادل يحسم قمة الوحدة والوصل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير – سيف الكعبي

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حسم التعادل الإيجابي 3-3، القمة التي جمعت بين فريقي الوحدة والوصل على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في ختام الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفض الوحدة الهدية، بإمكانية القفز إلى صدارة المسابقة بالتساوي مع شباب الأهلي، ليظل العنابي في المركز الثالث في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي المتصدر، ونقطة عن الشارقة الوصيف، فيما قفز الوصل إلى المركز الرابع، بعد أن وصل للنقطة 26.

حفلت المباراة بالإثارة والأهداف الغزيرة، وشهدت تقلبات عدة، إذ نجح الوحدة في السيطرة على مجريات الشوط الأول، فرض أفضليته بالكامل، بينما تمكن الوصل من العودة في الشوط الثاني، وقدم أداء جيداً، وكاد يخطف نقاط المباراة الثلاث.

وأنهى الوحدة الشوط الأول، متقدماً بهدف مبكر، أحرزه المقيم الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي، بتسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة 9.

وعادل الوصل النتيجة مطلع الشوط الثاني، بهدف في الدقيقة 50 عن طريق فابيو ليما.

ونجح جواو بيدرو في إعادة التقدم للوحدة في الدقيقة 63، من صناعة البديل تيغالي.

ولم يهنأ العنابي بالتقدم، بعد أن سجل ليما الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 81.

وارتفعت وتيرة الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما تمكن توماس شانكلاي من تسجيل الهدف الثالث للوصل، بقذيفة مدوية، سكنت شباك الحارس محمد الشامسي في الدقيقة 83، وسط ذهول جماهير العنابي في المدرجات.

وتواصلت الإثارة في الوقت المحتسب بدل من الضائع، حين احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الوحدة، بعد لمس الكرة ليد مدافع «الإمبراطور»، سفيان بوفتيني، سجل منها سيباستيان تيغالي هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 93.

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