مبخوت ينقذ الجزيرة من مطب النواخذة

المصدر: دبا – محمد فضل - تصوير-زيشان احمد

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قاد الدولي علي مبخوت فريقه الجزيرة لتحقيق فوز صعب ومهم خارج القواعد على دبا الفجيرة، بهدف جاء من ركلة جزاء عاود فيها حكم المباراة يوسف الجسمي تقنية الفار، واحتج عليها لاعبو دبا وجهازهم الفني كثيراً، ليتمكن مبخوت من إحراز هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 72 وهو السادس عشر للاعب في دوري ادنوك للمحترفين، ليرفع فخر أبوظبي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بشكل مؤقت في وقت بقي فيه النواخذة في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وبعد مرور ربع ساعة لانطلاقة اللقاء تحرر لاعبو كل فريق من الحذر الرقابة، وكان صاحب الأرض المبادر بالهجوم من الكرة التي أحسن استقبالها الوافد الجديد البرازيلي ايدو لكنه فشل في ترجمتها لهدف على الرغم من مواجهته لحارس الجزيرة علي خصيف الذي تمكن من إنقاذ فريقه من هدف محقق، ورد علي مبخوت هداف الجزيرة بكرة مماثلة لكنه تعثر قبيل أن يودع الكرة شباك حارس مرمى النواخذة حميد عبد الله.

وواصل الجزيرة إهدار الفرص في الشوط الأول، وجاء الدور على المغربي أشرف بن شرقي الذي كاد أن يحول إحدى الكرات برأسه لكنه اخطأ طريق المرمى في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية.

شوط التفوق

وخلال شوط المدربين كاد محترف النواخذة بيدرو أن يعلن عن نفسه بعد استقباله لتمريرة مواطنه ايدو داخل منطقة الجزاء لكنه لعب الكرة برعونة في أحضان الحارس خصيف في الدقيقة 60.

وتشهد الدقيقة 72 أول أهداف المباراة لمصلحة الجزيرة عبر ركلة جزاء استعان فيها حكم المباراة يوسف الجسمي بتقنية الفيديو «الفار» تقدم لها علي مبخوت محرزاً هدف فريقه الأول لتتنفس جماهير فخر أبوظبي الصعداء بهذا الهدف، والذي انتهت عليه المباراة لصالح الجزيرة.

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