البطائح وكلباء.. التعويض وردّ الاعتبار

المصدر: كلباء - محمد فضل ، دبي - علي الظاهري

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يستضيف البطائح فريق اتحاد كلباء في الخامسة والربع من مساء اليوم باستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، لحساب الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى أصحاب الأرض إلى تكرار مشهد البداية عندما حقق «الراقي» انتصاراً تاريخياً على كلباء في مستهل مشواره الأول بالدوري.

ويتطلع البطائح إلى تعويض النقاط بعد توقف رصيده عند 13 نقطة في المركز 11 رغم الأداء المميز في الجولات الماضية، فيما يسعى كلباء إلى رد اعتبار هزيمته في الدور الأول أمامه ويلعب بنشوة الفوز الأخير على الجزيرة بهدفي النجم المتألق أحمد عامر، ويتوقع أن يكون عبدالله ديابي القادم من الجزيرة حاضراً مع الفريق ولو على دكة البدلاء، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

وأكد سعيد شخيت مدرب البطائح أن مباراة اليوم صعبة، خاصة بعد الخسارة في آخر مباراة أمام العين، حيث يسعى فريقه للتعويض، مؤكداً جاهزيتهم لحصد النقاط الثلاث أمام كلباء، من أجل دعم مشوار الفريق في «المحترفين». وقال: موقف الفريق يتطلب الاجتهاد والمغامرة، ويستحق البطائح مواصلة المشوار في دوري المحترفين، بعد المردود الإيجابي الذي قدمه خلال المباريات السابقة، وأتمنى أن يقف الحظ مع الفريق.

من جهته، قال فرهاد مجيدي مدرب كلباء المباراة قوية، وتوجد رغبة من الفريقين للفوز مشيراً إلى أن الفريق الذي يستغل الفرص ويتمكن من ترجمتها لأهداف هو الذي سينتصر، معرباً عن أمله في أن يكون الفوز حليف«النمور».

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