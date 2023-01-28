دبا والجزيرة.. «كلاكيت» للمرة الرابعة

المصدر: دبا - محمد فضل ، أبوظبي - أحمد عيسى

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يحلّ فريق الجزيرة «23 نقطة» في الخامسة والربع من مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على دبا الفجيرة «4 نقاط»، في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، ويعتبر اللقاء هو الرابع بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعد أن التقيا من قبل خلال كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحقق «فخر أبوظبي» الفوز ذهاباً وإياباً.

كما فاز الجزيرة في مواجهة الفريقين بالجولة الأولى بثنائية، ويأمل «النواخذة» إيقاف نزيف النقاط ومغادرة المركز الأخير، وخسر«النواخذة» في الجولة الماضية أمام الظفرة بنتيجة 1 - 2 .

وركز الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على تصحيح الأخطاء عقب مباراة اتحاد كلباء، وتحسين الأداء الدفاعي مع استغلال الفرص، في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق ووضع الفريق في مساره الصحيح بهدف العودة من جديد للانتصارات.

ورغم نزيف النقاط في الدور الأول بالخسارة في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، لكن الجزيرة لا يزال يمتلك فرصة للتعويض والمنافسة على الصدارة.

وأكد حسن العبدولي مدرب دبا جاهزية فريقه لمباراة الجزيرة ووجود تصميم من اللاعبين على استعادة نغمة الانتصارات مؤكداً الوقوف على سلبيات مباراة الظفرة والتي خسرها الفريق بصعوبة مشيراً إلى أن النتيجة لا تعبر عن الأداء وأن إحصائيات المباراة رجحت كفة «النواخذة»، منوهاً إلى أنه متفائل بتطور الأداء وتحقيق دبا للنتائج المرجوة.

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