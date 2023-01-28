الوحدة والوصل.. قمة من العيار الثقيل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان، في الثامنة من مساء اليوم، فريق الوصل، بقمة من العيار الثقيل، في ختام الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لدى الفريقين في ظل التقارب في النتائج والترتيب في جدول المسابقة، إذ يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويأتي خلفه الوصل رابعاً بـ 25 نقطة، وبالتالي فإن الفوز سيكون هدفاً أساسياً لكلا الفريقين من أجل تعزيز موقعه في صراع المنافسة على الصدارة واللقب.

وتنبئ المعطيات بأن الإثارة ستكون حاضرة في المباراة في ظل رغبة الجانبين في الفوز والمضي قدماً نحو المقدمة، إضافة إلى أن الفوارق التاريخية ضئيلة للغاية في نتائج الفريقين في دوري المحترفين، حيث يتفوق الوحدة بالفوز في 11 مباراة، مقابل فوز الوصل في 10 مباريات، والتعادل في 6 مواجهات.

آمال كبيرة

ويدخل الوحدة المباراة وسط آمال كبيرة بعد أن شهدت قائمته تغييرات خلال الانتقالات الشتوية برحيل 6 لاعبين والتعاقد مع الثنائي، الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي في فئة المقيمين، والبرازيلي ماتيوس بيريرا معاراً من الهلال السعودي بدلاً من المصري أحمد رفعت، إذ انضم بيريرا لتدريبات العنابي.

ومن المحتمل أن تكون المباراة ظهوره الأول مع الفريق، خصوصاً في ظل غياب إسماعيل مطر الذي عانى من إصابة بشد في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي من أجل العودة للمباريات، إلى جانب رحيل خليل إبراهيم إلى بني ياس ومحمد برغش إلى النصر وعبدالله الرفاعي ومنصور الحربي وإسماعيل الزعابي إلى الظفرة. ويلعب الوصل بطموحات كبيرة للعودة إلى دبي بالنقاط الثلاث.

علامة كاملة

وشدد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة على أهمية وصعوبة المباراة كونها أمام فريق قوي وأحد فرق المقدمة في الدوري هذا الموسم، ويملك لاعبين بإمكانيات كبيرة، وقال:

في الحقيقة لا توجد أي مباراة سهلة في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، ولذلك نحن مطالبون بالقتال في كل مباراة من أجل الاستمرار في المنافسة. وأضاف: كل نقطة مهمة للغاية، ونتطلع للظهور بشكل قوي وأداء مميز من أجل الحصول على العلامة الكاملة.

ثقة

ووصف الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، المباراة بالصعبة، كونها أمام منافس يحتل مركزاً أفضل من الوصل في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، وبفارق نقطة واحدة فقط، مبيناً عزم فريقه على خطف النقاط الثلاث، مبدياً ثقته العالية في مقدرة الوصل على تحقيق الهدف ، مشدداً على أن الوصل مستعد لخوض المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية.

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