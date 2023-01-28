«الفرسان» يحافظ على القمة بنقطة الشارقة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، طلحة عبدالله، محمد فضل

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حسم التعادل السلبي مباراة القمة بين الشارقة وشباب الأهلي ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، وحافظ «فرسان دبي» على الصدارة بوصوله إلى النقطة 29، يليه الشارقة بالمركز الثاني برصيد 28 نقطة، وينتظر الفريقان ما تسفر عنه مباراة الوحدة والوصل اليوم.



سيطر الحذر كثيراً على الشوط الأول وترتب عليه غياب الفرص أمام مرمى حارسي الفريقين، وكانت المبادرة الهجومية لشباب الأهلي عن طريق دومبيا، وفي المقابل انتظر الشارقة حتى منتصف الشوط لتهديد مرمى ماجد ناصر عن طريق لوان بيريرا، ولكن تسديدته مرت فوق القائم، ولم يختلف الشوط الثاني كثيراً عن سابقه، مع بعض الأفضلية لشباب الأهلي الذي نشط هجوماً بعد دخول عمر خريبين، ولكن ضاعت كل الفرص، وفي الجانب الآخر تهيأت فرصتان للشارقة من كايو لوكاس وخالد الظنحاني، تعامل معهما دفاع شباب الأهلي بنجاح.



فوز كبير



وحقق العين فوزاً كبيراً على ضيفه عجمان في إستاد هزاع بن زايد، بنتيجة 5 - 1، ورفع رصيده إلى 25 نقطة، بينما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 23. وسجل الخماسية كل من التوغولى لابا كودجو، هدفين في الدقيقتين 4، و82، والأوكراني أندري يارمولنكو هدفين بالدقيقتين 31 و36، وبندر الأحبابي في الدقيقة 70، بينما أحرز لعجمان برستيج في الدقيقة 48، وأضاع وليد أزارو ركلة جزاء تصدى لها خالد عيسى.



عودة النصر



وعاد النصر الى الانتصارات بتحقيق فوز ثمين بهدف دون رد على الظفرة باستاد آل مكتوم وهو أحد منافسيه المباشرين في صراع تفادي الهبوط، وبهذه النتيجة رفع «العميد» رصيده إلى 11 نقطة في المركز 12 فيما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة السابعة في المركز قبل الأخير. جاء هدف النصر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق المتألق عادل تاعرابت، وحافظ الفريق على النتيجة محققاً 3 نقاط مهمة وغالية.

وفك بني ياس الارتباط مع خورفكان وفاز عليه بملعبه بنتيجة 2 - 1 في مباراة مثيرة وسط أمطار غزيرة حولت ملعب صقر بن محمد القاسمي إلى برك مياه سجل هدفي «السماوي»، الأرجنتيني نيكولاس خمينيز من ركلة جزاء بالدقيقة 30 ومواطنه سواريز في الدقيقة 42، وأحرز هدف «خورفكان» الأنغولي فابيو أبرو، في الدقيقة 71. ولعب بني ياس منذ الدقيقة 62 بعشرة لاعبين بعد طرد حكم المباراة أحمد درويش، اللاعب جواو فيكتور، وبهذه النتيجة وصل بني ياس إلى 18 نقطة وبقي خورفكان عند النقطة 15.

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