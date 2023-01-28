27 صفقة في «الميركاتو» الشتوي

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصل أندية دوري أدنوك للمحترفين إبرام الصفقات خلال «الميركاتو» الشتوي، وبلغ عددها بحسب إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية 27 صفقة، ما بين تعاقد وإعارة.وكان النصر والبطائح ودبا الأبرز في عدد التعاقدات، من ناحية عدد الصفقات، بجانب فريق الوحدة وصفقته القوية بالتعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا القادم من الهلال السعودي على سبيل الإعارة. ويتصدر النصر بـ 6 صفقات تتمثل في سعود عبدالرزاق، وسلطان الشامسي، وعبدالعزيز صنقور، ومحمد برغش، والبوسني سمير ميميشيفيتش، والتوجولي بينيل مالابا، وجاء ثانياً فريق دبا بـ 5 صفقات، وهم: الثلاثي البرازيلي، إدواردو ناسيمينتو دا سيلفا جونيور، وروجريو ألفيس دوس سانتوس، وبيدرو هنريك دى كاسترو، بالإضافة إلى حبيب يوسف وعبدالله خميس، وجاء ثالثاً فريق البطائح بـ4 صفقات، وهم: عمر أحمد، وحمد البلوشي، والغاني كوامي بونسو، والبرازيلي جيفرسون دوجلاس. وعقد صفقتين كل من الظفرة، بضم البلغاري جورجي ميلانوف، والبرازيلي تياجو دي ليونكو، والوحدة بالتعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا، والأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي، والوصل بضم لويس مارسيلو، وجوليان بابلو. فيما أبرم صفقة واحدة كل من بني ياس بضم خليل الحمادي، وخورفكان (البرازيلي رافائيل دودو)، واتحاد كلباء (عبد الله ديابي)، والعين (الكرواتي تيد يدفاي)، وعجمان (روكي مارسيان)، وشباب الأهلي (طارق أحمد).

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