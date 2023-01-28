«المحترفين» تكثف الاستعدادات لكأس السوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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وجّه مجلس إدارة رابطة المحترفين، في اجتماعه الدوري السادس برئاسة عبدالله الجنيبي، رئيس الرابطة، بتكثيف الجهود الخاصة بتنظيم كأس السوبر، الذي يجمع العين والشارقة 25 فبراير المقبل، باستاد آل مكتوم، وتعزيز الجهود التسويقية والترويجية للحدث. وتسعى الرابطة لتقديم برنامج ترفيهي رياضي متكامل يشهد العديد من الفعاليات المتنوعة. وناقش المجلس مبادرات زيادة الحضور الجماهيري في المباريات، وتم الاطلاع على مستجدات تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تنظمها الرابطة.

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