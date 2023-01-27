الشارقة يكسب البطائح في ذهاب نهائي الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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فاز الشارقة على البطائح 5 - 3 في ذهاب نهائي «بلاي اوف» لدوري كرة قدم الصالات وانتهاء الوقت الأصلي الرسمي بالتعادل 2 - 2، فيما تقدم الشارقة بالشوط الأول 2 - 0، ونجح البطائح في فرض سيطرته بالشوط الثاني، وأدرك التعادل ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي نال بطولتها الحارس جابر محمد يوسف قائد الشارقة، بصده لركلتين، مهدياً الفوز لفريقه، الذي يمنح الشارقة الأفضلية في المباراة الثانية بالنهائي المقررة في نادي البطائح الاثنين المقبل، وفي حال فوز البطائح بأي نتيجة ستقام مباراة فاصلة على ملعب الشارقة، وفي حال فوز الشارقة سيتوج مباشرة بطلاً للدوري.

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