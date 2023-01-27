أبوظبي لأصحاب الهمم والصم المصري إلى نهائي «كرة الصالات للصم»

المصدر: أبوظبي- البيان

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تأهل فريقا نادي أبوظبي لأصحاب الهمم وفريق الصم بوزارة الشباب والرياضة المصرية، إلى المباراة النهائية للبطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم التي تقام برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بملاعب الشركة بمدينة الظنة، كما ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين نادي العين لأصحاب الهمم مع نادي دوسلدورف الألماني.

وضمن مباريات الدور نصف النهائي، صعد فريق الصم المصري على حساب فريق نادي العين لأصحاب الهمم، عقب الفوز بسبعة أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف الفريق المصري رضا عبد الوهاب «هاتريك»، وهدف لكل من: أحمد سالم، وإبراهيم محمد، وإسلام علاء، وأحمد محسن، بينما أحرز هدفي العين حمود البطاشي، وسيد عدنان.

وتأهل في المباراة الثانية للنهائي نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بفوزه على نادي دوسلدورف الألماني بثمانية أهداف مقابل ثلاثة، تألق عبد الرحمن الصوان بإحرازه ستة أهداف، وأحرز أرمان محمد «هدفين»، وأحرز للفريق الألماني جويستن ايدن «هدفين»، وتوبياس بورج «هدفاً»

من جانبه، أشاد إيهاب حسنين رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة بتنظيم منافسات البطولة وباختيار مدينة الظنة التي تم اكتشافها لاحتضان منافسات رياضية لأصحاب الهمم لتضاف إلى المواقع العديدة التي تملكها دولة الإمارات في هذا المجال

وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي واللجنة المنظمة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وأمينها العام عبد الله الحميدان على حسن الاستقبال والضيافة، مشيداً بما تقدمه أبوظبي من تنظيم على اعلى مستوى في كافة الفعاليات والمنافسات الرياضية، مشيراً إلى أن ما تقدمه أبوظبي لكافة المشاركين سواء من الوفود الرسمية أو لاعبين وأجهزة إدارية وفنية، وكافة أعضاء اللجان العاملة، ليس بغريب على أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

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