شباب الأهلي في الصدارة بالتعادل مع الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم -تصوير- عيسى البلوشي

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بقي الوضع في قمة الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين كما هو عليه، بعد انتهاء مباراة الشارقة وضيفه شباب الأهلي بالتعادل دون أهداف، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 14 في إستاد الشارقة، حيث وصل شباب الأهلي للنقطة 29 والشارقة 28، وينتظر الفريقان ما تسفر عنه مباراة الوحدة والوصل التي تقام مساء السبت.

سيطر الحذر كثيراً على الشوط الأول، وترتب عليه غياب الفرص أمام مرمى الحارسين ماجد ناصر في شباب الأهلي ودرويش محمد «الشارقة»، وكانت المبادرة الهجومية للضيوف عن طريق دومبيا على مرمى الشارقة، وفي المقابل انتظر الشارقة حتى منتصف الشوط لتهديد مرمى ماجد ناصر عن طريق لوان بيريرا، ولكن تسديدته مرت فوق المرمى، ونشط الفريقان في الدقائق الأخيرة للشوط في محاولة لاستغلال المرتدات، ولكن لم تثمر عن هز الشباك، لينتهي الشوط بلا أهداف، ولم يختلف الشوط الثاني كثيراً عن سابقه، مع بعض الأفضلية لشباب الأهلي الذي نشط هجومياً بعد دخول عمر خريبين، ولكن ضاعت كل الفرص بين يدي الحارس درويش ودفاع الشارقة، وفي الجانب الآخر تهيأت فرصتان للشارقة من كايو لوكاس وخالد الظنحاني، نجح دفاع شباب الأهلي في التعامل معها، كما لعب الحارس ماجد ناصر دوراً مؤثراً في التصدي لهجمة مماثلة لكايو لوكاس، واستمر الوضع حتى انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف لينال كل فريق نقطة.

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