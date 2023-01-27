بني ياس يحسم موقعة خورفكان بثنائية أرجنتينية

المصدر: خورفكان – محمد فضل - تصوير-زيشان أحمد

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فك بني ياس ارتباطه مع خورفكان وفاز عليه بملعبه بنتيجة 1/2 بعد مباراة مثيرة أقيمت وسط أمطار غزيرة حولت أرضية ملعب صقر بن محمد القاسمي إلى برك ماء وأثرت أمطار «الخير» على رتم المباراة طوال الشوطين، سجل هدفي بني ياس الأرجنتيني نيكولاس خمينيز «ركلة جزاء» ومواطنه سواريز في الدقيقتين 30 و42، وأحرز للصقور الأنغولي فابيو ابرو، ولعب بني ياس منذ الدقيقة 62 بعشرة لاعبين بعد طرد حكم المباراة أحمد درويش للاعب جواو فيكتور، ليصل بني ياس برصيده إلى 18 نقطة وبقي خورفكان برصيد 15 نقطة.

ولم تشهد الدقائق الأولى من المباراة أي خطورة تذكر على مرمى الفريقين بعد أن ساد الحذر الشديد أجواء اللقاء، وانحصر اللعب في أغلب الأوقات وسط الملعب مع ميول لاعبي كل فريق لأسلوب اللعب الانفرادي الذي لم يجدي نفعاً، وبحلول الدقيقة 30 يقع مدافع خورفكان في المحظور بعد عرقلته للاعب بني ياس أوبا نقيتيه داخل المنطقة المحرمة لم يتوان حكم المباراة أحمد درويش في احتساب ركلة جزاء انبرى لها الأرجنتيني نيكولاس خمينيز محرزاً أول أهداف المباراة في الدقيقة 30.

وأردفه زميله ومواطنه سواريز بهدف ثانٍ جاء في الدقيقة 42 من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لم يرها حارس خورفكان أحمد الحوسني إلا وهي تعانق الشباك، وربما يصنف هذا الهدف بأنه الأجمل في هذه الجولة لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثنائية «أرجنتينية».

وخلال شوط المدربين ازداد معدل الأمطار بصورة كبيرة لتؤثر على رتم الأداء، ويضرب خورفكان حصاراً محكماً بغية تقليص الفارق أولاً ومن ثم التفكير في التعادل، ويعلن الجزائري مهدي عبيد عن نفسه ليسدد كرة قوية يمين حارس بني ياس فهد الظنحاني وفي المقابل وجد أوبا لاعب السماوي نفسه في مواجهة مرمى خورفكان لكنه لم يحسن ختام الهجمة في الدقيقة 55. وارتدت قذيفة خمينيز القوية من قائم خورفكان لتحرم الضيوف من الثلاثية.

وتشهد الدقيقة 62 نقطة تحول في المباراة بتلقي لاعب بني ياس جواو فيكتور للبطاقة الصفراء الثانية ليغادر الملعب ويترك فريقه يلعب قرابة 30 دقيقة بعشرة لاعبين، وهو الطرد الذي استغلته كتيبة المدرب العنبري ليقلص الأنغولي فابيو ابرو الفارق بهدف رأسي ملعوب في الدقيقة 71 لكنه لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة لتنتهي المباراة بفوز السماوي على الصقور 2/1.

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