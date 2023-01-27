"المحترفين" تتابع تحضيرات كأس السوبر لكرة القدم

المصدر: وام

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اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، خلال اجتماعه الدوري السادس الذي عقده صباح اليوم الجمعة، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس الرابطة، على آخر مستجدات تحضيرات كأس السوبر الإماراتي، الذي سيجمع فريقي العين بطل دوري أدنوك للمحترفين، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، في تمام الساعة 8:30 مساء السبت الموافق 25 فبراير المقبل، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي تحت شعار "السوبر إماراتي".

حضر الاجتماع كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي، وسعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومديري الإدارات في الرابطة.

ووجه مجلس الإدارة بتكثيف الجهود من فريق العمل المكلف بتنظيم هذا الحدث البارز على أجندة بطولات المحترفين، والذي يدخل عامه الخامس عشر، من خلال السعي الدائم لتعزيز الجهود التسويقية والترويجية للحدث،.

وبدأت الرابطة في التحضير لهذا الحدث المرتقب مبكرا، حيث تسعى لتقديم برنامج ترفيهي رياضي متكامل يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة، كما قامت الرابطة مؤخرا بطرح تذاكر المباراة للبيع قبل شهر من موعد المباراة، لتتيح للجماهير حجز مقاعدها مبكرًا.

وناقش المجلس مبادرات زيادة الحضور الجماهيري والتركيز عليه خلال الموسم الحالي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الإنجاز الخاص بالاجتماع السابق، وتقارير الإدارة التنفيذية، ومستجدات تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تنظمها الرابطة وفق الأهداف والخطط الاستراتيجية التي تسعى من خلالها لمواصلة الارتقاء بمستوى منظومة كرة القدم للمحترفين من كافة الجوانب، الفنية والإدارية وغيرها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأحدثها عالمي

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