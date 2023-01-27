العين إلى المركز الرابع بخماسية في شباك عجمان

المصدر: العين- طلحة عبدالله - تصوير - سيف الكعبي

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تابع العين نتائجه القوية وسجل فوزاً كبيراً على ضيفه عجمان بنتيجة 5-1 مساء اليوم على ملعب إستاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، بينما تجمد رصيد عجمان عند النقطة (23) في المركز السابع، وسجل أهداف الفريق البنفسجي كل من الهداف التوغولى لابا كودجو، هدفين في الدقيقتين (4، 82) والأوكراني أندري يارمولنكو هدفين في الدقيقتين (31 و36) وبندر الأحبابي في الدقيقة 70، بينما سجل هدف عجمان الوحيد برستيج في الدقيقة 48، وأضاع وليد لأزارو ركلة جزاء تصدى لها خالد عيسى.

الشوط الأول

لم يجد العين صعوبة تذكر في السيطرة تماماًً على مجريات المباراة خلال الشوط الأول، بعد أن لعب باحترام كبير أمام ضيفه عجمان صاحب الظهور المتميز هذا الموسم، وبتركيز واضح وضغط هجومي متصل منذ البداية لينجح التوغولى، الهداف لابا كودجو، في تسجيل هدف السبق في وقت مبكر بعد تلقيه تمريرة ذكية من المغربي سفيان رحيمي، ليدور حول نفسه ويسدد الكرة في سقف المرمى بطريقة رائعة.

يارمولينكو

وتابع الفريق البنفسجي هيمنته على مجريات اللعب مع تقدم مستمر للهجوم وزيارة الشباك ساعده على ذلك الظهور المتميز لجميع اللاعبين في كل الخطوط بداية من الدفاع والوسط والهجوم، لتنفتح ثغرات عدة في المنطقة الخلفية للفريق البرتقالي الذي تراجع لاعبوه مرغمين لحماية مرماهم، غير أن هذا لم يمنع العين من تعزيز تقدمه بهدفين سجلهما الأوكراني يارمولنكو، خلال خمس دقائق فقط، بينما سجل لابا كودجو، هدفاً ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بثلاثة أهداف دون مقابل.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني بدا عجمان أكثر رغبة في تقليص الفارق وهو ما تحقق له بالفعل عندما استغل برستيج ثغرة في دفاع العين ليسجل أول أهداف البرتقالي، قبل أن يهدر وليد أزارو ركلة جزاء تصدى لها حارس الحارس خالد عيسى، وبالمقابل نجح بندر الأحبابي في توسيع الفارق لتصبح النتيجة 4-1 لصالح العين، ليؤكد هيمنة الفريق البنفسجي تماماً على المباراة.

الهداف الخامس

لم يكتف العين بأهدافه الأربعة، إذ تابع ضغطه ومحاولاته الهجومية ونجح في تسجيل هدف خامس بواسطة التوغولى لابا كودجو، الذي انطلق من خارج منطقة الجزاء وواجه المرمى قبل أن يضع الكرة بذكاء في شباك عجمان، وحاول الأخير زيارة شباك العين للمرة الثانية لتقليص الفارق، غير أن العين حافظ على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بخمسة أهداف مقابل هدف.

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