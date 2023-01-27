السهلاوي يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم

المصدر: وام

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فاز يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بعضوية اللجنة التنفيذية في اتحاد غرب آسيا بالتزكية للفترة المقبلة حتى عام 2027، وذلك خلال انتخابات اللجنة التي أُجريت أمس في العاصمة الأردنية عمّان على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث عشر لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

حضر الاجتماع من الدولة .. عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري أمين عام اتحاد الكرة، وممثلو الجمعية العمومية، ووفد من الاتحاد الآسيوي، ورؤساء اتحاد شرق آسيا واتحاد الآسيان ورؤساء اتحادات اليابان وماليزيا والفلبين وكوريا الجنوبية ومصر.

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