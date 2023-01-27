يوسف حسين عضواً بـ«تنفيذي غرب آسيا»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز يوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية، بعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم في الانتخابات التي جرت أمس، في العاصمة الأردنية عمّان، وتم اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية من الأمير علي بن الحسين رئيساً، والفريق جبريل الرجوب نائباً أول للرئيس، والشيخ علي بن خليفة نائباً ثانياً، وعضوية كل من يوسف حسين، محسن المسروري، صلاح الدين رمضان، محمد فليطح الشمري، أحمد البوعينين، جمعان الدويهي، حسن باشنفر، لمياء بهيان، وعدنان درجال، والذي تم اختياره مندوباً للمكتب التنفيذي لدى الاتحاد الآسيوي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز