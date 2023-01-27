خورفكان وبني ياس.. فك الارتباط

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، خورفكان - محمد فضل

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يستقبل خورفكان في الخامسة والربع من مساء اليوم ضيفه بني ياس في مباراة فك الارتباط حول النقاط؛ إذ يمتلك كل فريق 15 نقطة، مع تفوق «السماوي» بفارق الأهداف، كما أن الفريقين يسعيان لتعويض حسارة الجولة الماضية؛ إذ خسر «النسور» أمام الوصل و«السماوي» أمام الوحدة، ما يؤكد أن المباراة ستكون ساخنة. ويفتقد بني ياس جهود فواز عوانة للإيقاف بسبب الإنذار الثالث، فيما يغيب حسن المحرمي للإصابة. وأكد عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان أن الخسارة أمام الوصل درس للفريق، وقال: ركزنا على تصحيح الأخطاء، وننتظر ردة فعل جيدة من اللاعبين للعودة للمسار الصحيح واستعادة نغمة الفوز. وشدد الروماني إيسايلا مدرب بني ياس على أهمية المباراة وصعوبتها ، مؤكداً أن الفريقين يسعيان للتعويض، وقال: ستكون الأفضلية للفريق القادر على إيجاد الحلول أمام المرمى.

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