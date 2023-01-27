النصر والظفرة.. موقعة «كسر عظم»

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى

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يشهد استاد آل مكتوم في الثامنة من مساء اليوم موقعة «كسر عظم» كروية، في صراع الهبوط، بين النصر والظفرة، بالجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، ويحتل «العميد» المركز 12 برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الظفرة في المركز 13. ويتسلح النصر بلاعبيه الجدد، وفي مقدمتهم التوغولي ملابا، للعودة إلى سكة الانتصارات، إذ لم يذق العميد طعم الفوز في 11 جولة متتالية. وقال توميتش مدرب النصر :لا نملك بديلاً عن الفوز للخروج من الوضع الصعب الحالي مشدداً على أهمية تجنب ارتكاب الأخطاء،وأثنى توميتش على صفقات النصر الأخيرة، مؤكداً أن اللاعبين الجدد أوجدوا توازناً بين الدفاع والهجوم ، وأشار إلى أن الأجواء إيجابية بعد التعادل مع الشارقة. وأكد فيلسوفيتش مدرب الظفرة، أن النصر يملك عناصر متميزة مثل منديز وتوزي وملابا،ويجب أن نقاتل أمامه للفوز وقال: نلعب في وضع معنوي أفضل بعد فوزنا على دبا، وجاهزون لتقديم مباراة جيدة.

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