36 مشاركاً في دورة «فيفا» لحكام المراحل السنية

المصدر: دبي - البيان

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تختتم غداً فعاليات دورة الاتحاد الدولي لحكام الفريق الثاني، التي يُنظمها اتحاد الكرة في مقره بدبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيفا»، يُشارك في الدورة 36 حكماً للمراحل السنية، وتتضمن مجموعة من المحاضرات النظرية، يُقدمها المحاضران الدوليان إسماعيل الحافي، وعوني حسونة، وسيتم خلالها عرض ومناقشة الحالات التحكيمية، وقانون كرة القدم وحالات الفيديو.

تشتمل المحاضرات التطبيقية، مراجعة كافة الأمور المتعلقة بكيفية استخدام أجهزة تقنية الفيديو، من خلال مباريات مصغرة، ستُقام على ملاعب الاتحاد، واختبار الحكام المشاركين في دقة رصد الحالات الصعبة والمحددة التي تتطلب تدخل التقنية.

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