الشارقة وصيفاً.. وشباب الأهلي سادساً رغم الصدارة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تُوج العين بلقب بطل الشتاء في دوري الجماهير المصاحب للنسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، والذي شهد منافسة قوية بين جماهير عدد من أندية المقدمة التي تدافعت بأعداد كبيرة نحو المدرجات تأكيداً على نجاح المبادرة التي أطلقتها رابطة المحترفين مع بداية الموسم بهدف زيادة الحضور الجماهيري في المباريات، وخلف التنافس بين كافة فرق البطولة البالغ عددها 14 فريقاً، نجحت جماهير 8 فرق منها في الفوز بالجوائز المالية.

وحسب الجوائز المقدمة من الرابطة في كل جولة، ينال الفريق صاحب أعلى حضور جماهيري على ملعبه «فئة النادي المضيف» 60 ألف درهم، والثاني مبلغ 40 ألف درهم، وتقام المنافسة أيضاً في «فئة النادي الضيف» الذي يلعب خارج قواعده، حيث ينال صاحب الحضور الأعلى مبلغ 40 ألف درهم والثاني 30 ألف درهم.

10 جولات

وتربعت «الأمة العيناوية» على الصدارة، بالمشاركة في حصد الجوائز خلال 10 جولات من 13 جولة حتى ألان، بمجموع مبلغ مالي قدره 460 ألف درهم، بعد فوزه بلقب النادي المضيف 4 مرات، وحل ثانياً في ذات الفئة مرة واحدة، وبجائزة المركز الأول في النادي الضيف 3 مرات، وثانياً في ذات الفئة مرتين.

وحل في المركز الثاني، جمهور نادي الشارقة الذي فاز في 10 فئات مختلفة وحصل على 420 ألف درهم، وثالثاً الجزيرة بمشاركته في جوائز سبع جولات منها 4 في فئة النادي المضيف بعد أن شكل جمهوره حضوراً كبيراً لتصل جوائزه المالية ألى 350 ألف درهم، ورابعاً الوصل بمبلغ قدره 340 ألف درهم ناله بالفوز في كل الفئات، وخامساً الوحدة بجوائز قيمتها 320 ألف درهم.

ويأتي جمهور شباب الأهلي في المركز السادس بمبلغ 170 ألف درهم فقط، رغم الانتصارات التي حققها «الفرسان» في الدوري وتربعهم على صدارة المنافسة، لكن جمهور النادي لم يشكل حضوراً كبيراً ولم يفز بجائزة النادي المضيف، ويتقاسم اتحاد كلباء وعجمان المركز السابع بقيمة 40 ألف درهم لكل منهما، بعد فوزهما بالمركز الثاني في فئة النادي المضيف.

حجب الجائزة

تم حجب الجائزة مرتين في الدور الأول من البطولة في فئة النادي الضيف «المركز الثاني» في الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة، لعدم توافق الحضور مع متطلبات الحصول على الجائزة، والتي تشترط أن يكون الحد الأدنى لجماهير النادي الضيف 700 مشجع.

غابت جماهير 6 فرق عن الحصول على الجوائز في الفئتين وهي أندية: النصر، بني ياس، الظفرة، خورفكان، البطائح، دبا والتي تنتظر محبيها في مباريات الدور الثاني من البطولة الذي ينطلق غداً الجمعة، خاصة أن البعض منها يصارع لأجل البقاء في المنافسة.

إجمالي الجوائز

قدمت رابطة المحترفين للأندية جوائز مالية تبلغ 2.140 مليون درهم حتى نهاية الجولة 13، بواقع 170 ألف درهم في كل جولة، ويتم توظيف مبلغ الجائزة من قبل الأندية في حشد الجماهير وإقامة برامج ترفيهية مختلفة خلال المباريات.

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