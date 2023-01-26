سباق الكراسي يُشعل صدارة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ما زالت لعبة الكراسي الموسيقية تُشعل صراع صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، وتتبادل أندية المقدمة المراكز الأولى عبر جولات الدوري، وواصل حتا ودبا الحصن نزيف النقاط، ولكن «الإعصار» ظل ممسكاً بزمام الصدارة رغم تعادله «الخاسر» أمام العروبة بهدف لكل فريق، واستفاد من تعادل دبا الحصن والعربي سلباً ليصل برصيده إلى 37 نقطة، ويعد فريق الإمارات المستفيد الأول من هذه النتائج إثر فوزه الرباعي على سيتي ليصعد بفارق الأهداف نحو وصافة الترتيب ويتراجع دبا الحصن ثالثاً بالرصيد ذاته «35 نقطة».

منافسة

ودخل مصفوت دائرة المنافسة في الصعود باحتلاله المركز الرابع أول مرة برصيد 29 نقطة وبات لا تفصله عن الوصافة سوى 6 نقاط وربما يحدث «القناصة» المفاجأة وخصوصاً إذا ساروا على النتائج الأخيرة ذاتها التي تمكنوا فيها من تحقيق الفوز على دبا الحصن المتصدر حينها والتفوق على الجزيرة الحمراء أمس الأول، ويلي مصفوت في القائمة فريق العربي الخامس «28 نقطة»، ويأتي في المركزين السادس والسابع فريقا الحمرية والجزيرة الحمراء بـ27 نقطة لكل منهما.

فشل

وفشل المغربي أحمد المجاهد مدرب الجزيرة الحمراء الجديد في إعادة فريقه لسكة الانتصارات وخسر بالثلاثة أمام مصفوت في عقر الدار، وسار على دربه مواطنه إبراهيم بفود مدرب مسافي الذي خسر فريقه أمام التعاون في المباراة الثانية للمدرب بفود ليتراجع مسافي للمركز التاسع «23 نقطة».

21 نقطة

تمتلك 3 فرق رصيد 21 نقطة وهي العروبة وغلف اف سي والتعاون وتحتل من المركز العاشر وحتى الثاني عشر، ويأتي من خلفهم الرمس برصيد 18 نقطة ثم الفجيرة الرابع عشر برصيد 16 نقطة، وسيتي الخامس عشر وله 13 نقطة وفي المركز الأخيرين يأتي كل من بينونة «11 نقطة» وهيسبانيا بست نقاط.

«هاتريك تامبورا»

كان لافتاً تألق لاعب الذيد المقيم الحساني تامبورا الذي وقع على «هاتريك» فريقه في مرمى بينونة ومعروف أن تامبورا يلعب في قلب الدفاع ولكنه بات هداف الذيد في المسابقة إذ يمتلك 10 أهداف في الدوري، ولم يغب هداف الدوري البرازيلي ديغو فارياس عن هوايته في التسجيل بعد أن وقع على هدفين من أهداف فريقه الإمارات الأربعة في مرمى سيتي.

الفوز العاشر

قاد المدرب التونسي فتحي العبيدي فريق الإمارات للفوز العاشر في الدوري بعد تخطيه عقبة سيتي بنتيجة 4 - 0 ليقترب كثيراً من حتا المتصدر والذي بات لا تفصله عنه سوى نقطتين فقط.

الجولة 19

تنطلق مباريات الجولة 19 يوم 26 يناير بلقاء الإمارات والعروبة، والحمرية ومسافي ويلعب يوم 27 الجاري غلف اف سي وسيتي والفجيرة وفرسان هيسبانيا، وتتواصل المباريات 28 منه بلقاء دبا الحصن والرمس فيما تختتم الجولة باليوم التالي بثلاث مواجهات تجمع بينونة مع العربي والجزيرة الحمراء مع الذيد ومصفوت مع التعاون.

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