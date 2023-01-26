3 لقاءات حاسمة في صراع القمة والقاع في الجولة 14 في دوري أدنوك

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تشهد الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تنطلق غداً الجمعة، 3 مواجهات ساخنة وحاسمة في صراع القمة والقاع، حيث سيكون اللقاء الأول بين شباب الأهلي «بطل الشتاء»، المتصدر برصيد 28 نقطة، وبين الشارقة الوصيف برصيد 27 نقطة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والانفراد بالصدارة، ويهم الشارقة الذي يلعب على أرضه وبين جمهوره، أن تكون الأفضلية له، بعد أن سبق وحقق الفوز على منافسه بأرضه مع انطلاقة المسابقة، كما يسعى لتعويض نتيجة تعادله أمام النصر، والتي أفقدته الصدارة، ولن يكون اللقاء سهلاً، حيث يعيش شباب الأهلي أفضل مراحله الفنية، على الرغم من تعدد الإصابات بصفوفه، ولكنه يملك احتياطاً كفؤاً، يدعم جهود واستقرار الفريق في مواصلة الفوز.

صراع النجاة

اللقاء الثاني في اليوم نفسه، سيشهده استاد آل مكتوم، حيث لقاء القمة والنجاة من القاع بين النصر صاحب رصيد 8 نقاط، والظفرة الذي يليه برصيد 7 نقاط، وبعد الأداء القوي والروح القتالية التي أظهرها الفريقان في الجولة الماضية، بحصد النصر نقطة من الشارقة بعقد داره، وفوز الظفرة على دبا بهدف جدد آمال الفريقين في الهروب من منطقة القاع الخطرة، وتعتبر مباراة الغد، طوق نجاة لمن ينجح في تحقيق الفوز، واقتناص النقاط الثلاث، حيث من المتوقع هبوط ترتيب فرق كانت تسير بشكل جيد مع انطلاقة الدوري، مثل البطائح وخورفكان وبني ياس، الذين هبط ترتيبهم بشكل ملاحظ خلال الجولات الأخيرة، وأصبحوا على مشارف منطقة الخطر، ما لم يتداركوا الأسباب التي أدت لتراجعهم.

عين على الوصيف

القمة الثالثة، والتي ستقام السبت، وتجمع الوحدة الثالث برصيد 26 نقطة، والوصل الرابع برصيد 25 نقطة، وكلا الفريقين حقق الفوز في الجولة الماضية، بعد أن خطف الوحدة النقاط الثلاث من بني ياس في الدقائق الأخيرة، وفوز الوصل على خورفكان بالثلاثة، وكلاهما يطمح في تحقيق الفوز، واقتناص مركز الوصيف، في حال تعثر أحد فريقي الصدارة، ولا شك أنه سيكون لقاء ساخناً، لا يعترف بأفضلية مطلقة، لأن كلا الفريقين يملك كل مقومات النجاح والفوز.

وكان شباب الأهلي قد نجح في خطف لقب «بطل الشتاء»، مع نهاية الدور الأول لدوري أدنوك، بالفوز على عجمان (3-1)، وتعادل منافسه الشارقة مع ضيفه النصر (1-1)، وحسم فرسان شباب الأهلي، اللقب الشرفي، بوصوله إلى 28 نقطة، واعتلاء قمة ترتيب الدوري، وبفارق نقطة واحدة عن الشارقة.

بطل الشتاء

وسبق أن حصل شباب الأهلي على لقب «بطل الشتاء»، مرة واحدة من قبل موسم (2013-2014)، ووقتها توج الفريق بطلاً لدوري المحترفين، وهو ما يجعل الفريق مرشحاً بقوة لنيل اللقب هذا الموسم، وكان العين قد توج بلقب «بطل الشتاء» في النسخة الماضية من الدوري، بجمعه 30 نقطة وقتها، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الوحدة، صاحب المركز الثاني، وتوج ببطولة الدوري الموسم الماضي.

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