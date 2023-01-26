قمتان تتصدران مشهد الجولة 14 بدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: البيان

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باتت النقطة غالية، مع بداية مواجهات الدور الثاني لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين، حيث تنطلق مواجهات الجولة ١٤ يومي الجمعة والسبت 27 و28 من الشهر الجاري؛ وسط حسابات وطموحات متنوعة، وتكون خسارة النقطة في هذه المرحلة لها تأثير كبير على مشوار الفريق في باقي المواجهات، خاصة في فرق المقدمة ومتذيلي جدول الترتيب على وجه الخصوص .

لا توجد مباريات سهلة نظريا في دورينا؛ برغم التفوق التاريخي لبعض الفرق أمام بعض، إلا أن بداية الدور الثاني تعد عدًا تنازليا لنهاية المسابقة، ومن المنتظر أن تكون المنافسات محتدمة لرغبة كل فريق في فرض تواجده وضمان تقدمه في جدول المسابقة.

تقام في اليوم الأول الجمعة 27 يناير، 4 مواجهات مرتقبة، تقام أول مواجهتين منها في تمام الساعة 17.15، حيث يستضيف العين نظيره عجمان في مباراة مفتوحة لكل التوقعات؛ فالعين العائد لسكة الفوز في الجولة الماضية، ينشد أن يقترب أكثر من فرق المقدمة، في المقابل يأمل عجمان في تصحيح المسار؛ بعد خسارته الأخيرة، بفوز يثبت أقدامه أكثر مع فرق الصدارة .

تاريخيا؛ تقابل الفريقان في 21 مواجهة في دوري المحترفين، حقق عجمان خلالها انتصاراً وحيداً في أبريل 2019 على ستاد هزاع بن زايد، مقابل 17 انتصاراً للعين والتعادل في 3 مباريات، سجّل العين 66 هدفاً مقابل 18 هدفاً لعجمان.

وفي ذات التوقيت، يواجه خورفكان نظيره بني ياس، على ستاد صقر بن محمد القاسمي، وتعرض كلا الفريقين للخسارة في الجولة الماضية، ليتوقف رصيديهما عند 15 نقطة، وباتا قريبين من فرق مؤخرة جدول الترتيب، لتكون المباراة مفتوحة لكل الاحتمالات أمام رغبة الفوز المتوقعة من كل فريق لتحسين مركزه.

ويمتلك بني ياس أفضلية تاريخية أمام خورفكان بالفوز 3 مرات مقابل الخسارة في مباراة واحدة، وتعاد الفريقين في مباراة واحدة أيضا خلال 5 مواجهات سابقة بدوري المحترفين .

وفي تمام الساعة 20:00 مساءً، تختتم مواجهات اليوم الأول، بمباراتين؛ الأولى قمة قوية بين الوصيف والمتصدر، الشارقة يستضيف شباب الأهلي في مباراة من المنتظر أن تكون الإثارة عنوانها الحاضر، فأصحاب الأرض ينشدون العودة للمركز الأول، إلا أن ما يقدمه شباب الأهلي في الفترة الأخيرة، وخطفه لقب "بطل الشتاء" لن يجعل المباراة سهلة؛ متسلحا بأفضلية تاريخية أمام الشارقة، حيث جمعت الفريقين 25 مواجهة في دوري المحترفين، ويتفوّق شباب الأهلي بتحقيقه لـ13 انتصاراً مقابل 6 انتصارات للشارقة، والتعادل في 6 مواجهات.

وفي ذات التوقيت، يستضيف ستاد آل مكتوم مباراة النصر والظفرة، وقام النصر بعمل كبير في الانتقالات الشتوية، حتى يعود لمكانته الطبيعية في جدول الترتيب، ويمثل الفوز له بداية تصحيح مساره، في الوقت الذي يدخل الظفرة المباراة، منتشيا بفوزه الثاني في دورينا.

تاريخيا: 25 مواجهة جمعت النصر والظفرة في دوري المحترفين، يتفوّق النصر بـ12 انتصاراً مقابل 3 انتصارات للظفرة، وتعادلا في 10 مباريات.

وتختتم منافسات ذات الجولة يوم السبت بـ 3 مباريات قوية، حيث يقابل البطائح فريق اتحاد كلباء في تمام الساعة 17:15، وهى المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين.

وينشد البطائح عودته للعروض القوية، كما بدأ الموسم الجاري، وتعويض نزيف النقاط في الفترة الأخيرة، إلا أن العرض الذي قدمه اتحاد كلباء في الجولة الماضية أمام الجزيرة بتحقيقه الفوز، يجعل المباراة مفتوحة لكل الاحتمالات.

وفي ذات التوقيت، يواجه دبا ضيفه الجزيرة، ويأمل دبا تغييرا في شكل أدائه بعد أن قام بعدد من الصفقات في الميركاتو الشتوي الجاري، ويمثل الفوز الثاني له هدفا مشروعا، فيما يرفع الجزيرة شعار الفوز لتعويض خسارة الجولة الماضية، خاصة أن المنافسة على الصدارة هدفه الدائم.

تاريخيا: جمعت الفريقين 11 مباراة سابقة بدوري المحترفين، يتفوق الجزيرة بـ 5 مرات فوز مقابل فوزين لدبا، وتعادل الفريقين في 4 مباريات .

وفي السهرة، قمة مرتقبة في تمام الساعة 20:00 مساءً، تجمع بين الوحدة والوصل، في ختام مثير للجولة ١٤، ويتفوق الوحدة في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام الوصل، لتعطينا المباراة مؤشرات كبيرة على إثارة متوقعة، خاصة أن رغبة الفوز هي هدف كليهما؛ وهو ما تدل عليه أرقام مواجهات الفريقين تاريخيا؛ حيث تقابلا في 27 مباراة يتفوق الوحدة بـ11 فوزا مقابل 10 للوصل، وحسم التعادل 6 مواجهات بينهما .

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