انطلاق مزاد قمصان مباراة الشارقة والنصر بالجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: البيان

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انطلقت فعاليات المزاد على قمصان لاعبي الشارقة والنصر التي ارتدوها في مواجهتهما بالجولة 13 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

ويمكن للجماهير المشاركة في المزاد على قمصان فريقي الشارقة والنصر حتى الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق أول فبراير المقبل.

تنظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دوليًا، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وسبق تنظيمه على قمصان اللاعبين في مباريات بارزة في دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

للمشاركة في المزاد، يمكن عبر الرابط:

https://www.matchwornshirt.com/uaeproleague

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