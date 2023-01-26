طرح تذاكر نهائي كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن طرح تذاكر مواجهة "كأس السوبر الإماراتي"، التي يجمع بين فريقي العين حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة، وتنطلق في الساعة 8:30 مساء يوم 25 فبراير المقبل، على ستاد آل مكتوم في دبي، تحت شعار "السوبر إماراتي".

وجاء طرح التذاكر مع تبقي نحو شهر على ضربة البداية للنسخة الخامسة عشرة لهذه المسابقة في المحترفين، لإتاحة الفرصة للجماهير لحجز مقاعدها في المدرجات ومساندة فريقها، والاستمتاع بأجواء الحدث الذي سيشهد إقامة فعاليات مصاحبة عديدة.

وبدأ فريق عمل رابطة المحترفين بالتحضير للحدث منذ فترة ليست بالقصيرة، سعيا لإخراج النهائي في أفضل صورة.

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