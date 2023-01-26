بني ياس يتعاقد مع خليل إبراهيم

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس التعاقد رسمياً مع خليل إبراهيم (29 عاماً) لاعب الوحدة قادماً من العنابي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعد انضمام خليل إبراهيم إلى بني ياس الصفقة الأولى التي يبرمها السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ ينتهي عقد اللاعب مع ناديه الوحدة بنهاية الموسم الحالي.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للسماوي بحضور محمد الجنيبي المدير التنفيذي لشركة كرة القدم. وشارك خليل إبراهيم مع الوحدة في مباراة واحدة ولمدة 45 دقيقة منذ بداية الموسم الحالي.

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