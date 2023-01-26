الفجيرة يضم البرازيليين كوتينهو ودياز

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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تعاقد نادي الفجيرة مع الثنائي البرازيلي لنادي نجران السعودي، كوتينهو وكارلوس دياز، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

ووجهت إدارة نادي الفجيرة، برئاسة ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة، الشكر لإدارة نادي نجران، على تسهيل إجراءات إعارة اللاعبين اللذين انضما للتدريبات.

وسيكون البرازيليان ضمن خيارات مدرب الفريق الشاب محمد الحوسني، خلال مباراة الذئاب المهمة أمام فرسان هيسبانيا، والمقامة يوم غدٍ الجمعة، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى.

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