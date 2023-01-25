لاعبو أكاديمية شباب الأهلي يشاركون في «التدريب الإعلامي»

المصدر: دبي - البيان

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شارك لاعبو أكاديمية شباب الأهلي بمختلف فئاتهم السنية، في ورشة عمل التدريب الإعلامي للاعبين، والذي نظمه قسم الإعلام بالنادي بمبنى الأكاديمية، وذلك بحضور عنتر مرزوق مدير الأكاديمية، وعادل الحمادي مدير الإعلام بالنادي، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المختلفة بالأكاديمية.

وتأتي هذه الورشة في إطار استيفاء مطلوبات ترخيص رابطة المحترفين الإماراتية، وتهدف إلى تزويد لاعبي الأكاديمية بالمعارف والخبرات اللازمة لخوض مرحلة الاحتراف، ومن ضمنها الخبرات الإعلامية التي تمكن اللاعب من التعامل مع الوسائل الإعلامية المختلفة.

كما هدفت الورشة إلى إكساب اللاعبين المهارات الأساسية اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، والتأكيد على أهمية الإعلام وتأثيره في حياة اللاعب، إضافة إلى توضيح المخاطر المحتملة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الورشة عدة محاور من بينها تعريف الإعلام وأهميته، ومتطلبات المقابلات الإعلامية، وأهمية الإعلام الحديث ومواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها، بجانب تعامل اللاعبين خلال المباريات المنقولة تلفزيونياً.

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