الفجيرة يضم الثنائي البرازيلي كوتينهو ودياز

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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انضم لصفوف ذئاب الفجيرة الثنائي البرازيلي كوتينهو لاعب نجران السعودي على سبيل الإعارة وذلك حتى نهاية الموسم الكروي الحالي ، ووجهت إدارة نادي الفجيرة برئاسة ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة الشكر لإدارة نادي نجران على تسهيل إجراءات اعارة اللاعب الذي انضم للتدريبات بجانب مواطنه البرازيلي "كارلوس دياز" ايضاً بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم.

وسيكون البرازيليان ضمن خيارات مدرب " ذئاب الفجيرة " الشاب محمد الحوسني خلال المباراة المهمة أمام فرسان هيسبانيا والمقامة يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى .

الجدير بالذكر أن الفجيرة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة ولم يؤمن الفريق موقفه من البقاء في دوري الدرجة الأولى حيث يحتاج لجمع اكبر عدد من النقاط ليتجنب الهبوط الى مصاف دوري الدرجة الثانية .

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