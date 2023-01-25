الدور الأول من دوري أدنوك.. 4 بطاقات صفراء لكل مباراة وخورفكان في صدارة اللعب النظيف

المصدر: وام

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شهد الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إظهار البطاقات الصفراء 367 مرة خلال 91 مباراة أقيمت في الجولات ال 13 للمسابقة حتى الآن بمتوسط 4 بطاقات تقريبا في المباراة الواحدة.

ووفق إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، اضطر حكام المباريات إلى استخدام البطاقات الحمراء، 24 مرة، بمتوسط أقل من 0.26 في المباراة الواحدة، مع الوضع في الاعتبار أن من بين هذه البطاقات الحمراء، 15 طرد مباشر، و9 بطاقات للإنذار الثاني.

وعلى ضوء قائمة اللعب النظيف، التي تمنح البطاقة الصفراء نقطة واحدة، والبطاقة الحمراء (الإنذارين) 3 نقاط، والبطاقة الحمراء (المباشرة) 5 نقاط، أعتلى فريق خورفكان صدارة قائمة اللعب النظيف في الدور الأول لدوري المحترفين موسم 2023، برصيد 22 نقطة، بحصول لاعبيه على 22 بطاقة صفراء فقط، دون الحصول على أي بطاقة حمراء.

وأعتلى فريق خورفكان صدارة قائمة اللعب النظيف في الدور الأول لدوري المحترفين موسم 2023، بحصول لاعبيه على 22 بطاقة صفراء فقط، دون الحصول على أي بطاقة حمراء، بإجمالي 22 نقطة.

وحل فريق نادي العين، في المركز الثاني بعدد بطاقات صفراء أقل (16 بطاقة فقط)، مع بطاقتين حمراوتين، إحداهما طرد مباشر، والأخرى إنذاريين، بإجمالي 24 نقطة.

وجاء فريق الجزيرة في المركز الثالث، بـ22 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء مباشرة واحدة، بإجمالي 27 نقطة.

ولم يحصل لاعبو فريق البطائح على أي بطاقات حمراء طوال الجولات الثلاثة عشر، لكنهم حصلوا على 28 بطاقة صفراء وضعتهم في المركز الرابع بإجمالي 28 نقطة.

وعلى صعيد اللاعبين، نال 209 لاعبا 367 بطاقة صفراء، ويعد فواز عوانه لاعب فريق بني ياس، الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء في الدوري حتى الآن ( 6 إنذارات).

في حين حصل 23 لاعباً على 24 بطاقة حمراء، ويعد محمد إسماعيل لاعب فريق عجمان الأكثر حصولاً على بطاقات حمراء (بطاقتان).

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