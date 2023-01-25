إيسايلا: لن تكون المرة الأخيرة التي يظلم فيها «بني ياس»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أبدى الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس استغرابه من القرارات التحكيمية في مباراة فريقه مع الوحدة مساء أول من أمس، والتي انتهت لمصلحة العنابي بهدف دون رد في ختام الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

واقتنص الوحدة ثلاث نقاط ثمينة بصعوبة من بني ياس على ملعب الأخير بهدف في الثواني الأخيرة أحرزه البرازيلي جواو بيدرو ليستعيد العنابي «السعادة» التي غابت في آخر مباراتين في الدوري، في الوقت الذي تعرض فيه السماوي لخسارة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في آخر مباراتين قبل التوقف أمام العين وشباب الأهلي.

عصبية

وقال إيسايلا في تصريحاته عقب المباراة: «حقيقة أجد صعوبة في شرح ما حدث في اللقاء، فقد حصلنا على 4 فرص محققة للتسجيل، والوحدة لم يحصل على فرص حقيقية، وسجل هدفه من مخالفة واضحة على مهاجم الوحدة».

وأضاف: «الأخطاء التحكيمية تحدث ضدنا دائماً، وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بني ياس للظلم، وأعتقد أنها لن تكون الأخيرة، وتعرضت هجماتنا للإيقاف نتيجة أخطاء لم تحتسب، وظهير الوحدة الأيمن عبدالله الكربي أوقف الكرة في إحدى الهجمات المرتدة بعد أن لمس الكرة بيده وكان لديه بطاقة صفراء ولكن الحكم لم يشهر الإنذار الثاني له».

وأشار إيسايلا إلى أن المباراة شابها العصبية والعنف والقوة، خصوصاً وأنه أمر طبيعي بالنسبة للوحدة لأنه خسر بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولكن العصبية تحدث خلال المباريات وبعدها يظل الاحترام والتقدير قائماً بين الفريقين.

تدعيم

وعن الانتقالات الشتوية وما إذا كان السماوي يحتاج لتدعيم صفوفه، أكد إيسايلا أن الفريق بحاجة إلى تجديد الدماء بكل تأكيد مثل أي فريق، وسنرى ماذا سيحدث خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتاً إلى أن الفريق سيفتقد جهود فواز عوانة في المباراة المقبلة لحصوله على الإنذار الثالث، كما أن الفريق لا يملك في الخط الخلفي سوى ساشا والعطاس بعد تعرض حسن المحرمي للإصابة.

موقف

ولم يختلف الحال كثيراً بالنسبة للإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة، الذي أبدى اندهاشه من كثرة البطاقات الصفراء التي حصل عليها لاعبو فريقه، وقال: «لم أفهم أن الفريق ارتكب نحو 10 أخطاء ولكننا حصلنا في النهاية على 4 بطاقات صفراء، في الوقت الذي ارتكب فيه لاعبو بني ياس 20 خطأ وأشهر الحكم بطاقتين صفراوين فقط». وأضاف: «قدمنا مباراة قوية وأداءً جيداً من اللاعبين واستطعنا تحقيق الفوز، من الناحية النفسية المباراة كانت صعبة على اللاعبين خصوصاً في ظل رحيل 6 لاعبين عن الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية، ولكني سأظل مع فريقي وهذه المجموعة حتى الموت».

وتابع: «احترم قرارات النادي بخصوص اللاعبين الذين رحلوا وقدمت مشورتي للإدارة التي هي صاحبة القرار الأخير، وبالطبع لا يمكن الحديث عن الانتقالات في الإعلام، وأرحب بالوافد الجديد البرازيلي ماتيوس بيريرا، وأتمنى أن يشكل إضافة للفريق في المرحلة المقبلة».

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