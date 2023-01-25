مبخوت وديوب..صراع ركلات الجزاء في «دورينا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اشتعل الصراع على لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بعد نجاح التوجولي لابا كودجو مهاجم العين في تسجيل «هدفين»، أول من أمس، ليقود فريقه للفوز على البطائح 3 - 2، ليتساوى مع علي مبخوت مهاجم الجزيرة، على قمة قائمة هدافي الدوري بوصول رصيد كل منهما إلى 14 هدفاً، بعد تسجيل مبخوت هدفاً لفريقه من ركلة جزاء بالتخصص، ولكنه لم يستطع إنقاذ فريقه من الخسارة 1 - 2 من اتحاد كلباء في الجولة 13 من عمر المسابقة.

أهداف

وعزز مبخوت بهدفه في مرمى البطائح من تفوقه في تسجيل الأهداف من ركلات الجزاء، والتي سجل منها 50% من أهدافه في الموسم الجاري، وأضاع ركلة جزاء واحدة فقط، بينما سجل الهداف التاريخي لدورينا برصيد 195 هدفاً في 266 مباراة 38 هدفاً من ركلات الجزاء في دوري المحترفين، منذ موسم 2008 - 2009، وأضاع 8 ركلات بنسبة 17.39% من الركلات، التي سددها اللاعب.

تفوق

ويليه في ترتيب قائمة التفوق في تسديد ركلات الجزاء السنغالي ماكيتي ديوب، مهاجم الظفرة وشباب الأهلي السابق، والشارقة الحالي، والذي سجل 23 هدفاً من ركلات جزاء، وأضاع 4 ركلات، ثم الغاني اسامواه جيان لاعب العين وشباب الأهلي السابق، والذي سجل 21 هدفاً من ركلات جزاء، وأضاع ركلتين، وسبستيان تيغالي مهاجم الوحدة الحالي والنصر السابق، وسجل 15 هدفاً من ركلات جزاء، وأضاع 3، وفابيو دي ليما مهاجم الوصل، وسجل 14 هدفاً من ركلات الجزاء، وأضاع 3 ركلات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب 28 ركلة جزاء حتى نهاية الجولة 13 للموسم الجاري 2022 - 2023، وسجل منها 22 ركلة، وضاعت 6 ركلات، مع العلم بأن اليوم الأول للمسابقة هذا الموسم يوم 2 سبتمبر 2022 شهد ركلتي جزاء ضائعتين، والأولى أضاعها جواو نوفايس لاعب البطائح أمام اتحاد كلباء، وكانت في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، ولم تؤثر على نتيجة المباراة، التي حسمها البطائح لصالحه بنتيجة 2 - 0.

نتيجة

وأضاع لابا كودجو الركلة الثانية في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع، وأثرت على نتيجة المباراة بنهايتها بتعادل فريقه العين مع عجمان 1-1، في الجولة الأولى للدوري، والتي شهدت أيضاً تسجيل أول ركلة جزاء هذا الموسم، عن طريق علي مبخوت مهاجم الجزيرة يوم 3 سبتمبر 2022، ليقود فريقه للفوز على دبا الفجيرة 2 - 0.

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