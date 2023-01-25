أحمد عامر.. نجم كلباء يشعل الأجواء

المصدر: كلباء - محمد فضل

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أشعل أحمد عامر نجم هجوم كلباء الأجواء في لقاء الجزيرة، ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب دوري أدنوك للمحترفين، بعد توقيعه على ثنائية فريقه في شباك حارس مرمى «فخر أبوظبي» علي خصيف، وهو الفوز الذي أوصل «النمور» إلى النقطة 20 في المركز الثامن خلف العين.

رحيل

واستغل أحمد عامر رحيل زميله التوغولي ملابا، خلال «الميركاتو» الشتوي الحالي بأحسن طريقة لتتفجر أهداف اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، والذي ينتظره مستقبل مشرق مع النمور في قادم المواسم.

وخاض النجم الجديد مع فريقه، خلال الموسم الحالي 13 مباراة بواقع 692 دقيقة، محرزاً 8 أهداف، سبعة منها في دوري أدنوك، ولم يكن مدرب كلباء فرهاد مجيدي يعتمد على اللاعب منذ البداية، حيث يتم إقحامه دائماً، خلال مجريات الشوط الثاني، وفي مباراة الجزيرة التي أقيمت، أول من أمس، لم يفوت اللاعب الفرصة بعد أن زج به المدرب منذ البداية، لينجح في تسجيل هدف التقدم في أول 6 دقائق لانطلاقة المباراة، ويتبعه بهدف ثانٍ على طريقته الخاصة في الدقيقة 88، وهو الهدف الذي كفل لكلباء نيل العلامة الكاملة، التي حصدها بعد 3 هزائم متتالية أمام عجمان والشارقة وخورفكان.

مدح

وعقب نهاية اللقاء امتدح المحللون والمراقبون أداء أحمد عامر، مطالبين الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني بضرورة ضمه لصفوف الأبيض، ووصفه المحلل الرياضي حميد يوسف باللاعب المجتهد والمتميز، مشيراً إلى أنه هداف بالفطرة، ويعرف كيف يصل لشباك الخصم، لافتاً إلى أن المستقبل لا يزال ينتظر اللاعب، وعليه الحفاظ على مستواه، والتقيد بتعليمات المدرب، وحول عدم ضمه لقائمة المنتخب الوطني قال حميد يوسف: أعتقد أن ترشيحات أروابارينا تركزت على اختيار اللاعبين أصحاب الخبرة مثل كايو كانيدو وتيغالي، لكن اللاعب عامر مرشح لارتداء شعار الأبيض في قادم الأيام.

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