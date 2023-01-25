ركلة جزاء غير محتسبة للجزيرة تؤدي لخسارته

المصدر: دبي - العوضي النمر

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على الرغم من توقف منافسات دوري أدنوك بسبب مشاركة «الأبيض» في منافسات «خليجي 25»، إلا أن التحكيم ظهر بمستوى طيب خلال الجولة الأخيرة من الدور الأول، فلم تكن هناك أخطاء مؤثرة في نتائج المباريات باستثناء عدم احتساب ركلة جزاء للجزيرة في مباراته أمام كلباء، والتي انتهت بفوز كلباء بهدفين مقابل هدف، حينما تم عرقة علي مبخوت داخل منطقة الجزاء، وفي حال احتساب الركلة كان من الممكن أن تتغير نتيجة المباراة لكن احتسابها أسهم في خسارة «فخر أبوظبي».

وشهدت الجولة 3 حالات طرد لحارس الشارقة عادل الحوسني، الذي خرج من مرماه في توقيت خاطئ وعرقل مهاجم النصر مالابا، ومدافع العين ايريك للإنذار الثاني، ومدافع عجمان محمد إسماعيل الذي رفع قدمه بشكل يؤدي لخطورة على منافسه، وكلها قرارات صحيحة وفق الحكم في اتخاذها، في المقابل هناك بعض حالات اللعب كانت في حاجة gمزيد من الحزم، خصوصاً في حالات الاعتراض على التحكيم واللعب الخشن.

وظهر الحكم عادل النقبي العائد من المشاركة في «خليجي 25» بمستوى طيب خلال إدارته لمباراة الشارقة مع النصر، وكان التعاون بينه وحكم تقنية الفيديو جيداً في قرار طرد حارس الشارقة.

حالات تحكيمية

* هدف الوحدة في مرمى بني ياس صحيح والاحتكاك بين اللاعبين عند تسجيل الهدف طبيعي.

* طالب شباب الأهلي بركلة جزاء في مباراته أمام عجمان ولكن اللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

* طالب خورفكان بركلة جزاء ولكن الاحتكاك كان طبيعياً واللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

* ألغى حكم مباراة الشارقة مع النصر هدفين لصالح اللاعب مالابا للتسلل.

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