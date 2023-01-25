حسن إسماعيل: طرد الحوسني أثر على أداء الشارقة

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أشار حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، إلى أن طرد عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة في مباراة فريقه مع النصر كان له تأثير سلبي على أداء الشارقة خلال المباراة، حيث أربك الدفاع وزاد من الضغط النفسي على اللاعبين خلال بقية زمن المباراة، في المقابل ظهر أحمد شمبيه بمستوى طيب خلال تلك المباراة وساهم في ظهور فريقه بشكل طيب، وتعتبر تلك المباراة الأفضل له خلال الموسم الحالي.

بطء القرار

وأوضح حسن إسماعيل، أن التغطية الدفاعية للحراس شابها نوع من التسرع وبطء في اتخاذ القرار، مما أدى لتعدد الأخطاء التي ساهمت في خسارة بعض الفرق لنقاط مهمة خلال مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك، وأضاف حسن إسماعيل قائلاً إن تعدد حالات الطرد خلال تلك الجولة أثر على مستوى الفريق وزاد من الضغط على الحراس والمدافعين، رغم قلة عدد الأهداف المسجلة خلال الجولة.

ضغط المنافسات

واختتم حسن إسماعيل بقوله، إن حراس المرمى تحملوا ضغط المباريات، في الجولات السابقة، ويواصلون التحمل، كون ذلك من أساسيات مسابقة الدوري، التي دائما ما تحتاج لقدرات عالية من تحمل الضغوطات، نظراً لسخونة المنافسات وحاجة الفرق إلى مزيد من النقاط التي تعزز من موقفها من شكل المنافسة سواء على القمة أو القاع، وهنا يكمن دور الحراس في قيادة خط الدفاع بما يضمن حصد مزيد من النقاط للفرق.

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