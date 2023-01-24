المكسيكي كارلوس بينيا في ضيافة «الشارقة الرياضي»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، نجم كرة القدم المكسيكي كارلوس بينيا، أحد أشهر لاعبي المكسيك والذي شارك في مونديال البرازيل 2014 ولعب لأندية عدة أشهرها جلاسجو رينجرز الإسكتلندي، حضر الاستقبال عبدالله سلطان الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاحتراف وموريس باجنيليو الوكيل المعتمد لدى فيفا.

ورحب الحزامي، بالنجم المكسيكي، وأطلعه على الدور الذي يقوم به المجلس في إمارة الشارقة وأنديتها، كما أطلعه على أهم الأسس والمبادئ والمثل العليا التي تحكم الثقافة الرياضية في الإمارة، ومن جانبه شكر المكسيكي كارلوس بيني، رئيس المجلس وأشاد بحفاوة الاستقبال، مبدياً إعجابه بما تملكه الشارقة من بنى تحتية مميزة على مستوى الأندية والمرافق والمنشآت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز