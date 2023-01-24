البطاقة الحمراء تعطل الشارقة للمرة الثانية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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3 مواقف حرجة تعرض لها فريق الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين خلال الدور الأول هذا الموسم، نتيجة طرد 3 من لاعبيه بالبطاقة الحمراء في توقيت مبكر خلال مبارياته أمام الوصل ودبا والنصر في الجولات الـ 6 و12 و13، وإذا كان الموقف أخف ضرراً في مباراة دبا الفجيرة التي تساوى فيها الفريقان في النقص العددي بعد طرد «بيانيتش» من الشارقة ثم «منصور محمد» من دبا، ما سهّل للشارقة الفوز 2 - 0، فقد اختلف الوضع في المرة الأولى؛ حيث خسر الشارقة من الوصل بهدف بسبب طرد كايو لوكاس في الشوط الأول، وتكرر نزيف النقاط مرة ثانية بسبب البطاقات الحمراء في المباراة الأخيرة أمام النصر عندما ارتكب الحارس عادل الحوسني مخالفة في الدقيقة 16، نال على إثرها البطاقة الحمراء وترتب عليها تغيير كامل في التشكيلة والتكتيك حيث اضطر المدرب كوزمين لإجراء تبديل بدخول الحارس درويش محمد وسحب لاعب الوسط لوان بيريرا، ليخسر الفريق لاعباً أساسياً في خط الوسط زيادة على النقص العددي، وترتب على ذلك تقدم النصر في النتيجة واقترابه من حسم المباراة لصالحه لولا براعة كايو لوكاس في صناعة وتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة.

كما ظهرت الحسرة أيضاً على مدرب الشارقة كوزمين بعد المباراة حيث قال: «لا أكون سعيداً حين لا أفوز ولم تعجبني حالة الانهيار بعد الهدف الأول، في حين اعترف الحارس عادل الحوسني بخطئه في المخالفة التي ارتكبها ونال عليها بطاقة حمراء حين قال: أتحمل مسؤولية التعادل والتسبب في النقص العددي وبالتأكيد لم أكن أقصد.

وتسببت حالة الطرد الأولى للشارقة في الدوري، في خسارة الفريق لصدارة الترتيب وانتقالها للوصل بعد الجولة السادسة، فيما قلصت الفارق إلى نقطتين فقط بينه وملاحقه شباب الأهلي قبل أن يخوض الأخير مباراته في الجولة 13 أمام مضيفه عجمان، وفي الحالتين تشابهت الظروف وبات الشارقة يخسر أهم النقاط نتيجة لحالات الطرد.

فوز

وفي المقابل، كانت الحسرة بادية على فريق النصر من ضياع الفوز والعودة من ملعب الشارقة بالنقاط الثلاث وظهر ذلك من خلال تصريحات مدربه توميتش بعد المباراة حيث تحسر على ضياع فرص سهلة كانت كفيلة بمضاعفة التقدم حيث قال: واجهنا أفضل فريق في الدوري وكان يجب مضاعفة النتيجة لضمان النقاط. ونفس الإحساس ظهر على المحترف الجديد في النصر مالابا الذي وضع بصمته من أول مباراة بتسببه في طرد حارس الشارقة، حيث عبر عن عدم رضاه على النتيجة، وقال: لست سعيداً بالنقطة وسنسعى لتصحيح مسار الفريق في المباريات القادمة.

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