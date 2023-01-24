الوصل.. ختامه مسك

المصدر: دبي - علي شدهان

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سجل فريق الوصل الأول لكرة القدم، خاتمة بطعم المسك لمشواره في الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين في الإمارات لموسم 2022 - 2023 بحصوله على 25 نقطة في محصلة تعد الأفضل للفهود، والأكثر إسعاداً لعموم الوصلاوية.

وتشكل محصلة الـ 25 نقطة، منطلقاً وبوابة كبيرة لعودة الوصل إلى دائرة المنافسة مجدداً على درع الدوري بعدما أنهى الدور الأول مع أقرانه الأربعة الكبار في خطوة تمهد الطريق كثيراً لزيادة حظوظ الوصل في خوض تحدي معانقة الدرع. ولم يجد الوصل صعوبة كبيرة في اقتناص النقاط الثلاث من منافسه خورفكان، وتجنب معاودة تكرار مفاجأة الخروج الحزين من بطولة كأس أبوظبي الإسلامي على يد خورفكان نفسه بعد تجرع مرارة الهزيمة بالأربعة في معقل الفهود بزعبيل، وهي النتيجة التي أحدثت نوعاً من الصدمة في صفوف الوصلاوية.

الانتقالات الشتوية

الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل شدد على أن تقييماً لوضع الانتقالات الشتوية سيجري في ضوء رحيل المهاجم البرازيلي غيلبيرتو اوليفيرا من صفوف الإمبراطور، مشدداً على أنه لا يربط طبيعة عمله مع الوصل بحجم الغيابات بقدر تركيزه على ضرورة تقديم أداء مقرون بنتائج إيجابية بالعناصر المتوفرة من اللاعبين حالياً. وبشأن عودة الوصل إلى دائرة المنافسة مجدداً بعد حصوله على 25 نقطة في ختام الدور الأول من الدوري، قال بيتزي: الوصل منافس منذ اليوم الأول للبطولة، ومع الوصول إلى النقطة 25، بات لزاماً علينا اللعب بقوة على المراكز الأولى في الدور الثاني بعد معالجة الهفوات التي يقع فيها الفريق، وكلنا ثقة في إمكانيات الوصل على بلوغ الغايات المنشودة.

عودة المصابين

ومن جانبه، بارك الوطني عبدالعزيز العنبري، مدرب خورفكان، لفريق الوصل فوزه في المباراة، مشدداً على أنه لا مفر أمام خورفكان من مواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، لافتاً ألى أن فترة توقف الدوري لم تكن جيدة بالنسبة لفريقه، مبدياً ثقته العالية في مقدرة لاعبيه على تحسين المستوى والنتائج في الجولات المقبلة من الدوري، خصوصاً بعد عودة اللاعبين المصابين.

وعبر حمد حمدان، حارس مرمى خورفكان، عن حزنه لخسارة فريقه، مشدداً على أن تسجيل الوصل مبكراً، أثر سلباً على تركيز اللاعبين، مبيناً أن كل لاعبي فريقه يتحملون مسؤولية الخسارة، لافتاً إلى أن طموح خورفكان هو الحصول على مركز جيد في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري.

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عبّر المغربي سفيان بوفتيني، محترف الوصل، عن بالغ سعادته بفوز فريقه في المباراة، وتسجيله هدفين من الثلاثية في شباك خورفكان، لافتاً إلى أن الوصل دخل المباراة عازماً على الفوز بعد مرحلة إعداد متواصلة خلال فترة توقف الدوري، كاشفاً النقاب عن أن التدريبات الأخيرة لفريقه شهدت تركيزاً على تنفيذ الكرات الثابتة، مشيراً إلى أن فريقه حقق فوزاً مهماً في مشواره بالدوري.

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