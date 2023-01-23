الوحدة يتخطى بني ياس بهدف قاتل لجواو بيدرو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير – سيف الكعبي

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استعاد الوحدة نغمة الانتصارات بعدما حقق فوزاً صعباً في الثواني الأخيرة على حساب مضيفه بني ياس 1-0، مساء اليوم الإثنين، في ملعب السماوي بالشامخة، في ختام الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل هدف الوحدة البرازيلي جواو بيدرو في الوقت القاتل من المباراة وتحديداً في الدقيقة 90+1، ليهدي الفريق ثلاث نقاط غالية في صراعه على المنافسة في اللقب في ختام الدور الأول.

ورفع الوحدة رصيده إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث خلف شباب الأهلي (28 نقطة) والشارقة (27 نقطة)، بينما توقف رصيد بني ياس عند النقطة 15 في المركز التاسع في جدول الترتيب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط أداء فني أقل من المتوسط، لم يشهد أي فرص حقيقية على المرميين باستثناء تسديدة من الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز لاعب بني ياس، ارتدت من يد الحارس محمد الشامسي والقائم الأيمن.

وفي الشوط الثاني سيطرت العصبية على الأداء وسط محاولات من الجانبين للتسجيل، وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه للتعادل، نجح مهاجم وهداف العنابي جواو بيدرو في خطف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للوحدة.

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